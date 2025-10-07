به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی پروژه، فیلم کوتاه «ناگهان امشب» به کارگردانی عماد نجفی و تهیه‌کنندگی امیر تیموری که قرار است نخستین حضور خود را در بخش استعدادنو چهل و دومین جشنواره فیلم کوتاه تهران تجربه کند، آماده نمایش شد. پوستر این فیلم کوتاه نیز با طراحی محمود انشائی منتشر شد.

در «ناگهان امشب»، علیرضا ثانی‌فر و فاطمه نیشابوری به ایفای نقش پرداخته‌اند.

در خلاصه داستان این فیلم کوتاه آمده است: «همسر مسعود در حال بازگشت از سفر است و مسعود می‌خواهد با برگزاری جشن تولد، او را شگفت‌زده کند.»

دیگر عوامل اصلی فیلم کوتاه «ناگهان امشب» عبارتند از: نویسنده: عماد نجفی و محمدامین قربان‌زاده، مدیر فیلمبرداری: علی سامان، مدیر برنامه‌ریزی: ستاره آزاد، منشی صحنه: فرزانه دادخواهی، عکاس: مهیار میرپادیاب، علیرضا فیلمبردار پشت صحنه: علیرضا لطفی‌پور، طراح صحنه: الهه نجفی، صدابردار: محسن ظهرابی، مدیر تولید: امیرمهدی صادقی، طراح لباس: کیمیا علیاری، طراح گریم: مجید رحیمی، تدوین: محمدامین قربان‌زاده، اصلاح رنگ و نور: مهران دوستی، طراحی و ترکیب صدا: سامان شهامت و سارا خادمی، موسیقی: علی وحید، مدیر تدارکات: سعید واحدی، پشتیبانی فنی: محمدامین قدمی، تجهیزات سینمایی فیلمخانه.