  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۰۸

فیلم کوتاه «ناگهان امشب» آماده نمایش شد؛ ماجرای یک جشن تولد شگفت‌آور

فیلم کوتاه «ناگهان امشب» به کارگردانی عماد نجفی آماده نمایش شد و پوستر آن در آستانه چهل و دومین جشنواره فیلم کوتاه تهران منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی پروژه، فیلم کوتاه «ناگهان امشب» به کارگردانی عماد نجفی و تهیه‌کنندگی امیر تیموری که قرار است نخستین حضور خود را در بخش استعدادنو چهل و دومین جشنواره فیلم کوتاه تهران تجربه کند، آماده نمایش شد. پوستر این فیلم کوتاه نیز با طراحی محمود انشائی منتشر شد.

در «ناگهان امشب»، علیرضا ثانی‌فر و فاطمه نیشابوری به ایفای نقش پرداخته‌اند.

در خلاصه داستان این فیلم کوتاه آمده است: «همسر مسعود در حال بازگشت از سفر است و مسعود می‌خواهد با برگزاری جشن تولد، او را شگفت‌زده کند.»

دیگر عوامل اصلی فیلم کوتاه «ناگهان امشب» عبارتند از: نویسنده: عماد نجفی و محمدامین قربان‌زاده، مدیر فیلمبرداری: علی سامان، مدیر برنامه‌ریزی: ستاره آزاد، منشی صحنه: فرزانه دادخواهی، عکاس: مهیار میرپادیاب، علیرضا فیلمبردار پشت صحنه: علیرضا لطفی‌پور، طراح صحنه: الهه نجفی، صدابردار: محسن ظهرابی، مدیر تولید: امیرمهدی صادقی، طراح لباس: کیمیا علیاری، طراح گریم: مجید رحیمی، تدوین: محمدامین قربان‌زاده، اصلاح رنگ و نور: مهران دوستی، طراحی و ترکیب صدا: سامان شهامت و سارا خادمی، موسیقی: علی وحید، مدیر تدارکات: سعید واحدی، پشتیبانی فنی: محمدامین قدمی، تجهیزات سینمایی فیلمخانه.

آزاده فضلی

