۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۵

طرح های عمرانی برای بازگشایی مرز کیله سردشت اجرا می شود

ارومیه - مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی از اجرای طرح‌های زیرساختی و عمرانی در پایانه مرزی کیله سردشت با هدف بازگشایی این پایانه مرزی خبر داد.

ارسلان شکری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پایانه مرزی کیله سردشت چهارمین مرز رسمی ایران و ترکیه در آستانه بازگشایی است، افزود: مجموعه‌ای از طرح‌های راهداری و زیرساختی در پایانه مرزی کیله سردشت به اجرا درآمده است؛ اقداماتی که ضمن ارتقای ایمنی و بهبود دسترسی، زمینه رونق مبادلات تجاری و رشد اقتصادی مناطق مرزی را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به اجرای طرح های عمرانی در این مرز گفت: این اقدامات با هدف توسعه پایانه‌های مرزی و در راستای سیاست‌های کلان دولت برای رونق تجارت و بهبود وضعیت اقتصادی مناطق مرزی انجام شده است.

شکری با اشاره به طرح‌های اجراشده در این پایانه افزود: لکه‌گیری و روکش آسفالت مسیر ورودی به طول ۲ کیلومتر، آزادسازی و رفع تجاوز به حریم جاده، افزایش میدان دید در طول ۴۰۰ متر، شانه‌سازی ۲ کیلومتری و اجرای دیوار جداکننده در نقطه مرزی به طول ۸۰۰ متر از جمله پروژه‌های مهمی است که امسال به بهره‌برداری رسیده است.

وی ادامه داد: احداث و استقرار منبع آب، رفع آب‌شکستگی و زه‌کشی، شانه‌سازی و شن‌ریزی در محور پایانه، آسفالت‌ریزی ورودی مرز به طول ۱۰۰ متر و بهسازی مسیرهای داخلی پایانه نیز از دیگر اقدامات شاخص سال جاری محسوب می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی همچنین با اشاره به طرح‌های تجهیزاتی در محوطه پایانه تصریح کرد: احداث اتاقک ایکس‌ری، احداث دیوار مرزی و نصب ژنراتور در دستور کار قرار دارد که بخشی از آن‌ها به مرحله اجرا رسیده است.

وی تأکید کرد: نگاه ویژه استاندار آذربایجان‌غربی به توسعه پایانه‌های مرزی و حمایت‌های ایشان، زمینه‌ساز سرعت‌بخشی به اجرای طرح‌ها و ارتقای خدمات در مرزهاست و این موضوع می‌تواند به شکل چشمگیری به رونق اقتصادی و اجتماعی مناطق مرزی کمک کند.

مرز کیله سردشت یکی از گذرگاه‌های رسمی و بین‌المللی استان آذربایجان‌غربی در هم‌مرزی با اقلیم کردستان عراق است که نقش بسزایی در تبادلات تجاری، اقتصادی و فرهنگی منطقه ایفا می‌کند.

    • US ۰۰:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
      این مرزها تا الان چه منفعتی داشته برای مردم این منطقه

