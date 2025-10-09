  1. استانها
۱۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۵

۹۱۸ هزار مسافر از پایانه مرزی رازی خوی تردد کرده اند

ارومیه - مدیر پایانه مرزی رازی خوی از تردد ۹۱۸ هزار و ۱۰۹ مسافر طی نیمه نخست سال جاری از این پایانه مرزی خبر داد.

اصغر کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طی نیمه نخست امسال ۹۱۸ هزارو ۱۰۹ مسافر از پایانه مرز رازی تردد کرده اند که ۴ درصد در مقایسه با پارسال کاهش نشان می دهد، افزود: این تعداد مسافر توسط ۵۹ هزار و ۴۰۵ دستگاه ناوگان مسافری تردد کرده اند.

وی از تردد ۶ هزار و ۴۵۵ دستگاه ناوگان باری از این مرز در این مدت نیز خبر داد و گفت: در این مدت تعداد کامیون خروجی صادرات سه هزار و ۷۸۵ دستگاه با رشد بیش از ۱۰۰۳ درصدی بوده است.

مدیر پایانه رازی خوی با اشاره به رشد ۱۷ هزار و ۷۰۰ درصدی تردد کامیون ورودی واردات از این مرز طی نیمه نخست امسال، عنوان کرد: در این مدت دو هزار و ۶۷۰ دستگاه کامیون وارداتی از این مرز تردد کرده است.

آذربایجان غربی در شمالغربی ایران بیش از ۸۹۱ کیلومتر مرز مشترک با سه کشور جمهوری آذربایجان، ترکیه و عراق دارد، آذربایجان غربی بعنوان تنها استان هم مرز ایران با کشور ترکیه و دارای بیش از ۵۰۰ کیلومتر مرز مشترک با این کشور است.

مرزهای بین المللی بازرگان در ماکو، سرو در ارومیه و مرز رازی در شهرستان خوی مهمترین مبادی ورودی و خروجی کالا از ایران به ترکیه هستند، آذربایجان غربی با استان حکاری، وان، آغری، ایغدیر و قارص ترکیه مرز مشترک دارد.

