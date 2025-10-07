  1. استانها
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۴۵

قربانی: طرح افزایش بهره‌وری پنبه؛ گامی مهم برای خودکفایی در تولید

گرگان-رئیس مؤسسه تحقیقات پنبه کشور گفت: با افزایش عملکرد پنبه به چهار هزار و ۵۰۰ کیلوگرم در هکتار در سطح زیرکشت تعیین‌شده، ایران می‌تواند به خودکفایی در تولید پنبه دست یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، قربان قربانی، عصر سه شنبه در حاشیه گردهمایی بزرگداشت روز جهانی پنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت عملکرد پنبه در کشور گفت: میانگین عملکرد پنبه در ایران حدود سه هزار کیلوگرم در هکتار است که با توجه به سطح زیر کشت ۱۰۵ هزار هکتار در برنامه الگوی کشت، اگر این میانگین به چهار هزار و ۵۰۰ کیلوگرم افزایش یابد، به خودکفایی در تولید پنبه خواهیم رسید.

وی افزود: میانگین عملکرد الیاف پنبه در دنیا حدود ۸۶۵ کیلوگرم در هکتار است، اما ایران با میانگین ۹۵۰ کیلوگرم در هکتار، رتبه سیزدهم جهان را در این حوزه دارد.

رئیس مؤسسه تحقیقات پنبه کشور همچنین گفت: امسال برنامه معرفی یک رقم جدید پنبه را در دستور کار داریم و برای سال آینده نیز دو رقم هیبرید جدید پنبه آماده نامگذاری و معرفی به کشاورزان است.

قربانی تاکید کرد: با توسعه و به‌روزرسانی ارقام پنبه، می‌توان کیفیت و کمیت تولید این محصول استراتژیک را افزایش داد و مسیر خودکفایی را هموار کرد.

