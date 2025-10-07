به گزارش خبرنگار مهر، قربان قربانی، عصر سه شنبه در حاشیه گردهمایی بزرگداشت روز جهانی پنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت عملکرد پنبه در کشور گفت: میانگین عملکرد پنبه در ایران حدود سه هزار کیلوگرم در هکتار است که با توجه به سطح زیر کشت ۱۰۵ هزار هکتار در برنامه الگوی کشت، اگر این میانگین به چهار هزار و ۵۰۰ کیلوگرم افزایش یابد، به خودکفایی در تولید پنبه خواهیم رسید.

وی افزود: میانگین عملکرد الیاف پنبه در دنیا حدود ۸۶۵ کیلوگرم در هکتار است، اما ایران با میانگین ۹۵۰ کیلوگرم در هکتار، رتبه سیزدهم جهان را در این حوزه دارد.

رئیس مؤسسه تحقیقات پنبه کشور همچنین گفت: امسال برنامه معرفی یک رقم جدید پنبه را در دستور کار داریم و برای سال آینده نیز دو رقم هیبرید جدید پنبه آماده نامگذاری و معرفی به کشاورزان است.

قربانی تاکید کرد: با توسعه و به‌روزرسانی ارقام پنبه، می‌توان کیفیت و کمیت تولید این محصول استراتژیک را افزایش داد و مسیر خودکفایی را هموار کرد.