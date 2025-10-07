بیانیه دبیرخانه حمایت از انتفاضه فلسطین در خصوص شهیدان عطوی و رسلان

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه دائمی کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسطین مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای به تجلیل و تسلیت از مقام شهید مجاهد حزب‌الله لبنان، حاج حسن علی عطوی و همسر مؤمنه‌اش، شهیده زینب رسلان، پرداخت.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«ولاتحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون»

قهرمان دیگری از قهرمانان حزب‌الله قدرتمند لبنان امروز به همراه همسر مومنه، صابره و صادقه خود، به شرف اعلی شهادت رسید. فرمانده عزیز و شهید حزب‌الله، حسن علی عطوی، که در جریان انفجار پیجرها، هر دو چشم و انگشتان دست خود را تقدیم خداوند منان کرده بود و مدت‌ها در بیمارستان‌های تهران و اصفهان مورد درمان و معالجه قرار گرفت، علی‌رغم تمام تلاش پزشکان، درمان‌ها برای بازگشت بینایی او بی‌نتیجه بود؛ با همان شرایط به جنوب لبنان بازگشت و با همان شرایط جسمی، با زبان و بیان، در مسیر بصیرت‌افزایی آحاد مردم گام برمی‌داشت.

شهید حسن عطوی امروز هنگامی که توسط همسرش در مسیر رفتن به مدرسه برای بازگرداندن فرزندان خردسالش بود، مورد اصابت موشک پهپادهای دشمن واقع شد و به همراه همسرش به جوار حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام شتافت. این شهید که مسلط به زبان فارسی بود، در مدت معالجه در تهران با حضور در دبیرخانه حمایت از فلسطین مجلس و جلسات بصیرتی مدنظر دبیرخانه برای روشنگری و تحلیل شرایط منطقه و جهان، حضور می‌یافت و بیانات بسیار راهگشا و موثری ارائه می‌نمود.

راهش جاوید، نامش ماندگار و خلود او تا ابد در بهشت برین، در کنار همسر فداکارش، سرکار خانم شهیده زینب رسلان، گوارای وجودشان باد.

دبیرخانه دائمی کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسطین مجلس شورای اسلامی