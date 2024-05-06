مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر ظهر دوشنبه در همایش تجلیل از معلمان شهر عالیشهر بوشهر اظهار داشت: سخنان مقام معظم رهبری به نگرش بعضی‌ها که دستگاه تعلیم و تربیت را مصرفی می‌دانند، خط بطلان قرمز کشید و فرمودند که دستگاه تعلیم و تربیت تولیدی است که کار آن تولید نیروی انسانی برای جامعه است.

علی موحدی با تأکید بر اینکه نظام تعلیم و تربیت پای کار نظام است اضافه کرد: نظام تعلیم و تربیت پای کار نظام اسلامی ایران است و همه نیز باید پای کار معلم باشند.

وی از حمایت‌های همه جانبه استاندار از آموزش و پرورش استان قدردانی کرد و ادامه داد: نامگذاری امسال استان به نام آموزش و پرورش توسط استاندار در راستای پای کار آوردن همه ظرفیت‌ها برای تحقق این امر است و در این زمینه برای توسعه زیرساخت‌ها در بخش‌های مختلف این مجموعه ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به آموزش و پرورش استان بوشهر تخصیص یافته است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر با برشمردن کارهای بزرگ آموزش و پرورش دولت مردمی آیت‌الله رئیسی، تصریح کرد: دولت مردمی حضرت آیت‌الله رئیسی کارهای بزرگی انجام داده که از جمله آنها شرکت افزون بر ۱۵ هزار و ۵۰۰ نفر در رتبه‌بندی است.

وی نوسازی ناوگان خودرویی، ایجاد خوابگاه دانش‌آموزی و توسعه زیرساخت فضاهای ورزشی و توزیع اقلام تجهیزات آموزشی مدارس را از دیگر طرح‌ها دانست و افزود: امسال تحول مهم و شگرف در عرصه مختلف آموزش و پرورش از جمله استخدام معلمان در مقاطع مختلف تحصیلی ایجاد می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر مأموریت آموزش و پرورش را تکریم معلم دانست و گفت: مأموریت آموزش و پرورش تکریم و تعظیم معلم و پاسداشت آن است.

موحدی با بیان اینکه کسب رتبه‌های آموزش و پرورش استان همه مرهون زحمات معلمان است خاطرنشان کرد: رتبه‌های دو رقمی و سه رقمی کنکور و مدال‌های المپیاد، رتبه ششم در بین ۳۲ استان و هر پیشرفت و دستاوردی که در نظام تعلیم و تربیت صورت می‌پذیرد همه مدیون و مرهون معلمان است.

معلم زیرساخت توسعه و پیشرفت جامعه است

در این مراسم شهردار عالی‌شهر ضمن تبریک هفته معلم و تجلیل از خدمات این قشر زحمتکش گفت: معلم به‌عنوان زیرساخت توسعه و پیشرفت هر جامعه‌ای محسوب می‌شود و از منزلت و جایگاه مهمی برخوردار است.

حسین محمدی رسیدن به کمال و پیشرفت هر فرد را از آموزش و پرورش دانست و بیان کرد: حل مشکلات آموزش و پرورش یک اصل مهم و تأثیرگذار در پیشرفت جامعه است و در این راستا از هیچ کوششی در رفع مشکلات آموزش و پرورش فروگذاری نمی‌شود.

مقام معلم از چنان جایگاه رفیع برخوردار است

رئیس شورای اسلامی شهر عالی‌شهر هم با تبریک هفته معلم اضافه کرد: مقام معلم از چنان جایگاه رفیع برخوردار است که هر آزاده و اندیشمند، خود را مدیون تلاش‌های معلم می‌داند.

عبدل حیدرزاده بیان کرد: توسعه زیرساخت‌های آموزشی، ورزشی، رفاهی و عمرانی در عالیشهر مورد توجه ویژه قرار دارد.