به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت تربیت هدفمند نسل آینده‌ساز کشور اظهار کرد: جشنواره «مهر بوشهر» فرصتی ارزشمند برای تقویت روحیه نشاط و شادمانی در میان کودکان است. این برنامه با هدف فراهم آوردن فضایی شاد و آموزنده طراحی شده و در کنار افزایش آگاهی‌های فرهنگی و اجتماعی، زمینه شکوفایی خلاقیت و مهارت‌های کودکان را فراهم می‌کند.

وی با بیان اینکه توجه به رشد همه‌جانبه کودکان از اولویت‌های دولت وفاق ملی است، تصریح کرد: دولت چهاردهم همواره بر تربیت نسلی آگاه و مسئول تأکید دارد و در همین راستا، جشنواره مهر بوشهر در چارچوب همین سیاست برگزار می‌شود تا کودکان بتوانند در کنار خانواده‌های خود ضمن تجربه لحظات شاد، از برنامه‌های فرهنگی و آموزشی متنوع بهره‌مند شوند.

فرماندار بوشهر با اشاره به نقش کودکان در آینده کشور گفت: کودکان امروز، سرمایه‌های فردای ایران اسلامی هستند و توجه به نیازهای فرهنگی، آموزشی و اجتماعی آنان نقش تعیین‌کننده‌ای در تربیت نسلی متعهد و توانمند دارد. جشنواره مهر بوشهر نیز با برگزاری برنامه‌های گوناگون در تلاش است تا ضمن ارتقای سطح نشاط و آگاهی، زمینه‌ساز رشد فکری و اجتماعی کودکان باشد.

مظفری همچنین با تأکید بر نقش خانواده‌ها در این جشنواره خاطرنشان کرد: حضور فعال خانواده‌ها در کنار کودکان نه‌تنها موجب تقویت همبستگی اجتماعی می‌شود، بلکه به تحکیم هویت فرهنگی و ملی آنان نیز کمک خواهد کرد.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده از سوی فرمانداری شهرستان بوشهر، جشنواره مهر بوشهر از ۱۵ تا ۲۱ مهرماه در نقاط مختلف برگزار خواهد شد. برنامه‌های این جشنواره روز سه‌شنبه ۱۵ مهرماه در روستای دویره، چهارشنبه ۱۶ مهرماه در شهر چغادک، پنج‌شنبه ۱۷ مهرماه در روستای بندرگاه ، جمعه ۱۸ مهرماه در روستای چاهکوتاه و دوشنبه ۲۱ مهرماه در روستای شیف برگزار می‌شود.

همچنین ویژه‌برنامه‌های هفته کودک در شهرهای بوشهر، چغادک، عالیشهر و جزیره خارگ نیز برگزار می‌شود.