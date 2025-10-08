جشن «مهر بوشهر» در دویره برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری سه‌شنبه شب در آیین جشن «مهر بوشهر» در روستای دویره با تبریک روز ملی کودک و روز روستا اظهار کرد: کودکان سرمایه‌های ماندگار جامعه و آینده‌سازان کشورند و توجه به رشد فرهنگی و اجتماعی آنان از مهم‌ترین محورهای سیاست‌گذاری دولت در حوزه توسعه انسانی است.

فرماندار بوشهر با تأکید بر ضرورت تحقق عدالت فرهنگی در مناطق مختلف شهرستان افزود: برگزاری برنامه‌های فرهنگی و آموزشی در روستاها علاوه بر ارتقای نشاط اجتماعی، موجب تقویت روحیه مشارکت و همبستگی در میان خانواده‌ها می‌شود.

وی در ادامه ضمن قدردانی از همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، دهیاری و شورای اسلامی روستای دویره تصریح کرد: فرمانداری بوشهر در چارچوب برنامه‌های توسعه اجتماعی دولت، حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و هنری در روستاها را با هدف تقویت هویت بومی و ارتقای سرمایه فرهنگی جامعه دنبال می‌کند.

گفتنی است جشن «مهر بوشهر» با اجرای گروه‌های نمایشی، برگزاری مسابقات، برنامه‌های شاد، اهدای کتاب و هدایا به کودکان به مدت یک هفته در شهرها و روستاه‌های شهرستان بوشهر برگزار می‌شود.