تمرین سرخپوشان در حضور مدیر عامل و پیشکسوتان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، سرخپوشان پایتخت تمرین امروز پنجشنبه را از ساعت ۱۱ صبح در زمین شماره دو ورزشگاه آزادی و در حضور رضا درویش، محمد مایلی کهن، محمد انصاری و حامد کاویانپور برگزار کردند.
پیش از شروع تمرین، محمد مایلیکهن پیشکسوت ارزنده باشگاه پرسپولیس و سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران، دقایقی برای بازیکنان صحبت کرد.
مایلیکهن در خصوص قدمت پرسپولیس و حضورش در این تیم گفت: در بهمن ماه سال ۱۳۵۴ به جمع سرخپوشان پیوستم و با جان و دل در خدمت تیم، باشگاه و هواداران بودم و خوشبختانه بازیها، قهرمانیها و میراث با ارزشی را حفظ و به شما سپردیم تا شما بازیکنان پرتلاش و با تجربه، حافظ آن باشید و از حضور در پرسپولیس لذت ببرید. به همین خاطر، زندگی حرفهای را با توصیههای دلسوزانه کادر فنی در مسیر خود قرار دهید و خواهید دید که ثمره آن، موفقیت شخصی و تیمی خواهد بود.
وحید هاشمیان سرمربی پرسپولیس نیز در جمع سرخپوشان از خصوصیات ورزشی و اخلاقی محمد مایلیکهن صحبت کرد و ایشان را الگوی ورزشی و اخلاقی باشگاه دانست و افزود؛ میبایست از تجریبات ایشان و سایر پیشکسوتان بهرهمند شویم.
سپس افشین پیروانی نیز دقایقی به صحبت پرداخت و از سرمربی اسبق تیم ملی و پیشکسوت پرسپولیس و نقش ایشان در قهرمانیها و موفقیتهای تیم یادآور شد.
تمرین امروز، شامل بخشهای مختلفی بود که با گرم کردن بدنها آغاز شد و در ادامه، مروز کارهای تاکتیکی و تیمی، پاسکاری و جابجایی، ارسال از جناحین و فوتبال شرایطی در برنامه بود.
ملیپوشان هم اکنون نیز غایبان تمرینات هستند و به همین جهت، امیر رضا دوخائی، علی رحماننژاد، سامان نقیبی، بنیامین دمیرچیلو، مهدی شجاعینسب و مهران محمودی، شش بازیکنی بودند که از آکادمی باشگاه به تمرینات تیم اضافه شدند.
