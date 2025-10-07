به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش ارجمندزاده عصر سهشنبه در نشست شورای معاونان اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر که در جزیره خارگ برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به اهمیت بندر خارگ در صادرات، تأمین انرژی و ارائه خدمات بندری، پیگیری مصوبات و رفع موانع توسعهای این بندر با جدیت دنبال میشود.
وی افزود: در این بازدید، مصوبات سفر پیشین به بندر خارگ مورد بازبینی قرار گرفت و روند اجرای آنها مطلوب ارزیابی شد.
ارجمندزاده با اشاره به جایگاه ویژه بندر خارگ در پشتیبانی از صادرات نفتی کشور تصریح کرد: تسریع در روند توسعه زیرساختها، افزایش ظرفیت عملیاتی، ارتقای تجهیزات بندری و حمایت از نیروی انسانی متخصص از مهمترین محورهای برنامههای این اداره کل برای تقویت عملکرد بندر خارگ است.
سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر حضور میدانی در بنادر را عامل مؤثری در تصمیمسازی مدیریتی دانست و ادامه داد: بازدیدهای میدانی و گفتوگو با کارشناسان موجب شناسایی دقیقتر نیازها و برنامهریزی هدفمند برای بهبود عملکرد میشود.
وی تاکید کرد: موضوعات مرتبط با بندر خارگ با سرعت و دقت بیشتری پیگیری خواهد شد و گزارش پیشرفت اقدامات بهصورت مستمر رصد و ارزیابی میشود.
نظر شما