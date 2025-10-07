  1. استانها
  2. بوشهر
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۰۲

سرپرست بنادر بوشهر: زیرساخت‌های بندر خارگ توسعه می‌یابد

سرپرست بنادر بوشهر: زیرساخت‌های بندر خارگ توسعه می‌یابد

بوشهر- سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: با توجه به جایگاه راهبردی بندر خارگ در صادرات و تأمین انرژی کشور، توسعه زیرساخت‌ها و رفع مسائل عملیاتی این بندر در اولویت قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش ارجمندزاده عصر سه‌شنبه در نشست شورای معاونان اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر که در جزیره خارگ برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به اهمیت بندر خارگ در صادرات، تأمین انرژی و ارائه خدمات بندری، پیگیری مصوبات و رفع موانع توسعه‌ای این بندر با جدیت دنبال می‌شود.

وی افزود: در این بازدید، مصوبات سفر پیشین به بندر خارگ مورد بازبینی قرار گرفت و روند اجرای آن‌ها مطلوب ارزیابی شد.

ارجمندزاده با اشاره به جایگاه ویژه بندر خارگ در پشتیبانی از صادرات نفتی کشور تصریح کرد: تسریع در روند توسعه زیرساخت‌ها، افزایش ظرفیت عملیاتی، ارتقای تجهیزات بندری و حمایت از نیروی انسانی متخصص از مهم‌ترین محورهای برنامه‌های این اداره کل برای تقویت عملکرد بندر خارگ است.

سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر حضور میدانی در بنادر را عامل مؤثری در تصمیم‌سازی مدیریتی دانست و ادامه داد: بازدیدهای میدانی و گفت‌وگو با کارشناسان موجب شناسایی دقیق‌تر نیازها و برنامه‌ریزی هدفمند برای بهبود عملکرد می‌شود.

وی تاکید کرد: موضوعات مرتبط با بندر خارگ با سرعت و دقت بیشتری پیگیری خواهد شد و گزارش پیشرفت اقدامات به‌صورت مستمر رصد و ارزیابی می‌شود.

کد خبر 6615031

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها