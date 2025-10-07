جوانان فولاد در خانه متوقف شدند

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه این دیدار در حالی با نتیجه بدون گل به پایان رسید که دو تیم فرصتهای خوبی برای باز کردن دروازه یکدیگر داشتند، اما بیدقتی مهاجمان مانع از رقم خوردن نتیجهای غیر از تساوی شد.
در دقایق پایانی مسابقه نیز علی دولتی، بازیکن فولاد هرمزگان، فرصت طلایی تیمش را از دست داد و پنالتی دقیقه ۹۰ را نتوانست به گل تبدیل کند.
شاگردان فولاد هرمزگان پس از این تساوی، در هفته سوم این رقابتها روز یکشنبه ۲۰ مهرماه از ساعت ۱۴:۴۵ در ورزشگاه شهید صدوقی یزد میهمان تیم نوین فولاد یزد خواهند بود.
تیم فولاد هرمزگان در گروه دوم لیگ دسته اول جوانان کشور با تیمهای پارس جنوبی جم، برق شیراز، استقلال کاشان، ایرانجوان بوشهر و نامداران اصفهان همگروه است.
