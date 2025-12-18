  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۷

پیروزی خانگی فولاد هرمزگان در لیگ یک جوانان کشور

پیروزی خانگی فولاد هرمزگان در لیگ یک جوانان کشور

بندرعباس- تیم فوتبال جوانان فولاد هرمزگان در هفته دوازدهم لیگ دسته اول کشور با کسب یک پیروزی ارزشمند مقابل نامداران اصفهان جایگاه خود را در جمع مدعیان صعود تثبیت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که ظهر پنجشنبه در ورزشگاه قائم بندرعباس برگزار شد، فولاد هرمزگان با نتیجه دو بر صفر از سد نامداران اصفهان گذشت.

متین راستگو با گلزنی در این مسابقه نقش اصلی را در کسب سه امتیاز برای شاگردان سعید رهرو ایفا کرد.

با این برد فولاد هرمزگان به رده سوم جدول گروه دوم صعود کرد و شانس خود را برای راهیابی به مرحله بعد رقابت‌ها افزایش داد.

این تیم در هفته سیزدهم لیگ دسته اول جوانان میهمان استقلال سیلیک کاشان خواهد بود.

گفتنی است، تیم فولاد هرمزگان در گروه دوم این رقابت‌ها با تیم‌های پارس جنوبی، برق شیراز، استقلال کاشان، ایران جوان بوشهر، نوین فولاد یزد و نامداران اصفهان همگروه است.

کد خبر 6694051

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها