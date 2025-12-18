پیروزی خانگی فولاد هرمزگان در لیگ یک جوانان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که ظهر پنجشنبه در ورزشگاه قائم بندرعباس برگزار شد، فولاد هرمزگان با نتیجه دو بر صفر از سد نامداران اصفهان گذشت.

متین راستگو با گلزنی در این مسابقه نقش اصلی را در کسب سه امتیاز برای شاگردان سعید رهرو ایفا کرد.

با این برد فولاد هرمزگان به رده سوم جدول گروه دوم صعود کرد و شانس خود را برای راهیابی به مرحله بعد رقابت‌ها افزایش داد.

این تیم در هفته سیزدهم لیگ دسته اول جوانان میهمان استقلال سیلیک کاشان خواهد بود.

گفتنی است، تیم فولاد هرمزگان در گروه دوم این رقابت‌ها با تیم‌های پارس جنوبی، برق شیراز، استقلال کاشان، ایران جوان بوشهر، نوین فولاد یزد و نامداران اصفهان همگروه است.