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۱۶ آبان ۱۴۰۲، ۲۰:۵۷

با حضور مدیرکل مدیریت بحران استان تهران؛

مانور «لحظه صفر» زلزله ۶ ریشتری در بهارستان برگزار شد

مانور «لحظه صفر» زلزله ۶ ریشتری در بهارستان برگزار شد

بهارستان- مانور «لحظه صفر» مدیریت بحران با سناریوی وقوع زلزله شش ریشتری در بهارستان و با حضور مدیرکل مدیریت بحران استانداری تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه و با حضور حامد یزدی مهر، مدیرکل مدیریت بحران استانداری تهران مانور شبیه سازی زلزله «لحظه صفر» مدیریت بحران با سناریوی وقوع زلزله شش ریشتری در بهارستان برگزار شد.

مانور «لحظه صفر» زلزله ۶ ریشتری در بهارستان برگزار شد

بر اساس این گزارش این مانور با اعلام فرماندار بهارستان و تشکیل جلسه اضطراری ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان در کمترین زمان ممکن با حضور مدیرکل مدیریت بحران استان تهران، بخشداران، شهردار، مدیران ادارات و دستگاه‌های امدادی، اجرایی و خدمات رسان عصر امروز سه شنبه ۱۶ آبان ماه در فرمانداری بهارستان آغاز شد.

مانور «لحظه صفر» زلزله ۶ ریشتری در بهارستان برگزار شد

گفتنی است که در این مانور بعد از اعلام ناگهانی وقوع حادثه فرضی زلزله در بهارستان میزان آمادگی و عملکرد دستگاه‌های اجرایی و امدادی شهرستان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

کد مطلب 5933259

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