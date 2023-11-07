مانور «لحظه صفر» زلزله ۶ ریشتری در بهارستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه و با حضور حامد یزدی مهر، مدیرکل مدیریت بحران استانداری تهران مانور شبیه سازی زلزله «لحظه صفر» مدیریت بحران با سناریوی وقوع زلزله شش ریشتری در بهارستان برگزار شد.

بر اساس این گزارش این مانور با اعلام فرماندار بهارستان و تشکیل جلسه اضطراری ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان در کمترین زمان ممکن با حضور مدیرکل مدیریت بحران استان تهران، بخشداران، شهردار، مدیران ادارات و دستگاه‌های امدادی، اجرایی و خدمات رسان عصر امروز سه شنبه ۱۶ آبان ماه در فرمانداری بهارستان آغاز شد.

گفتنی است که در این مانور بعد از اعلام ناگهانی وقوع حادثه فرضی زلزله در بهارستان میزان آمادگی و عملکرد دستگاه‌های اجرایی و امدادی شهرستان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.