موسوی: ناوگان صیادی خوزستان ساماندهی می شود

اهواز - سرپرست اداره‌کل شیلات خوزستان با تأکید بر ضرورت رعایت مقررات صید از برنامه‌ریزی برای ساماندهی ناوگان صیادی، لایروبی بنادر و تسهیل تأمین سوخت شناورها خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید شریف موسوی شامگاه سه‌شنبه در نشست با صیادان و بهره‌برداران شهرستان‌های آبادان و اروندکنار بر لزوم صید مسئولانه و پایبندی به مقررات شیلاتی تأکید کرد و از بررسی فوری مشکلات جامعه صیادی استان خبر داد.

این نشست با حضور امامان جمعه مناطق ساحلی، مسئول دفتر نماینده ولی‌فقیه در اداره‌کل شیلات و نماینده اتحادیه صیادی منطقه برگزار شد و موضوعاتی همچون تأمین سوخت شناورها، لایروبی بنادر صیادی، روند صدور مجوزها و حمایت از تعاونی‌ها از مهم‌ترین محورهای آن بود.

موسوی با اشاره به اهمیت جایگاه صیادان در اقتصاد و معیشت سواحل خوزستان اظهار کرد: خوزستان یکی از مهم‌ترین استان‌های کشور در زمینه صید و تولید آبزیان است اما تداوم این فعالیت‌ها منوط به رعایت قوانین و محدودیت‌های صید است تا ذخایر ارزشمند دریایی از خطر تخریب مصون بماند.

وی با بیان اینکه صیادان نقش محوری در پایداری اکوسیستم دریایی دارند، افزود: رسیدگی به مطالبات صیادان در اولویت برنامه‌های شیلات قرار دارد. ساماندهی ناوگان صیادی، به‌روزرسانی مجوزها، تسهیل فرآیند تأمین سوخت، لایروبی بنادر و حمایت از تعاونی‌های صیادی از جمله اقدامات در دست اجراست.

سرپرست شیلات خوزستان در ادامه هشدار داد: صیادان باید نسبت به حفظ ذخایر آبزی و رعایت اصول زیست‌محیطی متعهد باشند. اگر امروز بی‌توجهی شود، فردا دیگر دریا چیزی برای صید نخواهد داشت.

در پایان این نشست، موسوی ضمن شنیدن دغدغه‌ها و پیشنهادات صیادان، دستور رسیدگی فوری به برخی مشکلات را صادر کرد و قول داد مسائل مطرح‌شده به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گیرد.

