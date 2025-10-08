  1. استانها
  2. بوشهر
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۸:۳۲

فرماندار گناوه: ورزش شهرستان را به جایگاه واقعی خود برسانیم

گناوه- فرماندار گناوه گفت: باید ورزش شهرستان را در رشته های مختلف به جایگاه واقعی خود برسانیم.

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری صبح چهارشنبه در نشست هم اندیشی هیئت های ورزشی شهرستان باحضور مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر افزود: استعدادهای نابی که در ورزش شهرستان گناوه وجود دارد نباید منتظر ابتدایی ترین وسیله برای تمرین و فعالیت رشته ورزشی مورد علاقه خود باشند.

وی بیان کرد: اگر از ورزشکاران شهرستان انتظار و توقع داریم تا در مسابقاتی که حضور می یابند مقام هایی در شأن و شایسته شهرستان کسب کنند باید از لحاظ امکانات ورزشی آنها را مورد حمایت لازم قرار دهیم.

فرماندار گناوه گفت: باید تلاش کنیم که بتوانیم مسایل و مشکلات ورزشی شهرستان را در رشته های مختلف برطرف کنیم.

وی تاکید کرد: همه رشته های ورزشی مهم هستند زیرا کسانی که در یک رشته ورزشی وقت و انرژی خودرا صرف می کنند باید به آن رشته اهمیت بدهیم و احترام بگذاریم.

اسفندیاری گفت: مسایل و مشکلاتی که در این جلسه مطرح شد تلاش خواهم کرد با همراهی مدیرکل ورزش و جوانان استان و هم افزایی و همدلی ورزش‌دوستان ،آنها را کمتر و برطرف کنیم.

وی خاطرنشان کرد: اولین گامی که برای ورزش شهرستان برداشتم ، در توزیع اعتبارات تملک دارایی به ورزش و جوانان نگاه ویژه ای شده است.

اسفندیاری بیان داشت: در راستای نگاه مثبتی که برای رسیدن به جایگاه واقعی به ورزش شهرستان دارم نشستی با مدیران یکی از پتروشیمی های کشور در تهران برگزار شد که تصمیمات خوبی گرفته شد و قول های خوبی بخصوص در زمینه تامین امکانات و تجهیزات ورزشی دادند.

وی افزود: همچنین تلاش خواهیم کرد از امکانات و ظرفیت های موجود آموزش و پرورش شهرستان برای کمک به ورزش و جوانان استفاده کنیم.

