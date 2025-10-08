فرماندار گناوه: ورزش شهرستان را به جایگاه واقعی خود برسانیم

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری صبح چهارشنبه در نشست هم اندیشی هیئت های ورزشی شهرستان باحضور مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر افزود: استعدادهای نابی که در ورزش شهرستان گناوه وجود دارد نباید منتظر ابتدایی ترین وسیله برای تمرین و فعالیت رشته ورزشی مورد علاقه خود باشند.

وی بیان کرد: اگر از ورزشکاران شهرستان انتظار و توقع داریم تا در مسابقاتی که حضور می یابند مقام هایی در شأن و شایسته شهرستان کسب کنند باید از لحاظ امکانات ورزشی آنها را مورد حمایت لازم قرار دهیم.

فرماندار گناوه گفت: باید تلاش کنیم که بتوانیم مسایل و مشکلات ورزشی شهرستان را در رشته های مختلف برطرف کنیم.

وی تاکید کرد: همه رشته های ورزشی مهم هستند زیرا کسانی که در یک رشته ورزشی وقت و انرژی خودرا صرف می کنند باید به آن رشته اهمیت بدهیم و احترام بگذاریم.

اسفندیاری گفت: مسایل و مشکلاتی که در این جلسه مطرح شد تلاش خواهم کرد با همراهی مدیرکل ورزش و جوانان استان و هم افزایی و همدلی ورزش‌دوستان ،آنها را کمتر و برطرف کنیم.

وی خاطرنشان کرد: اولین گامی که برای ورزش شهرستان برداشتم ، در توزیع اعتبارات تملک دارایی به ورزش و جوانان نگاه ویژه ای شده است.

اسفندیاری بیان داشت: در راستای نگاه مثبتی که برای رسیدن به جایگاه واقعی به ورزش شهرستان دارم نشستی با مدیران یکی از پتروشیمی های کشور در تهران برگزار شد که تصمیمات خوبی گرفته شد و قول های خوبی بخصوص در زمینه تامین امکانات و تجهیزات ورزشی دادند.

وی افزود: همچنین تلاش خواهیم کرد از امکانات و ظرفیت های موجود آموزش و پرورش شهرستان برای کمک به ورزش و جوانان استفاده کنیم.