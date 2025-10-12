  1. جامعه
همکاری پلیس و مدیریت شهری؛ گام بزرگ در پاکسازی شهر از معتادان متجاهر

نایب رئیس شورای شهر تهران با تأکید بر ضرورت مدیریت یکپارچه شهری، همکاری میان شهرداری و پلیس را عامل اصلی در جمع‌آوری معتادان متجاهر و کاهش محسوس حضور کودکان کار در سطح شهر دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز سروری، نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران در سیصد و شصت و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در واکنش به گزارش فرمانده انتظامی تهران بزرگ با تأکید بر اینکه امیدواریم روزی شاهد شکل گیری مدیریت یکپارچه شهری باشیم، اظهارکرد: بارها این را دیدیم که وقتی همکاری بین مدیریت شهری و پلیس صورت گرفت، اتفاقات خوبی رخ داده است.

وی افزود: در گذشته شاهد تجمع معتادان متجاهر در محلاتی همچون شوش و هرندی بودیم اما امروز می‌بینیم که با همکاری شهرداری و پلیس، معتادان متجاهر جمع آوری شده‌اند و دیگری خبری از تجمع آنها نیست.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران همچنین تصریح کرد: از سویی دیگر تقریباً شاهد حضور کودکان کار در خیابان‌ها نیستیم و این اتفاقات با همکاری بین مدیریت شهری و پلیس رخ داده است.

