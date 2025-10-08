  1. حوزه و دانشگاه
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۹:۵۳

ثبت‌نام المپیاد علمی حوزه‌های علمیه آغاز شد

مدیر امور تحصیلی حوزه‌های علمیه کشور گفت: ثبت‌نام متقاضیان شرکت در نهمین دوره المپیاد علمی حوزه‌های علمیه آغاز شد و تا ۲۵ مهر ادامه دارد.

حجت‌الاسلام محمد فرهودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: المپیاد علمی حوزه‌های علمیه هر سال یک بار در دو مرحله استانی و کشوری برگزار می‌شود.

وی زمان برگزاری آزمون استانی را ۲۱ و ۲۲ آبان ماه اعلام کرد و افزود: تمامی طلابی که در آزمون استانی امتیاز ۷۰ به بالا را کسب کنند به مرحله کشوری راه پیدا می‌کنند.

وی بیان داشت: مرحله استانی به صورت موضوعی در حوزه‌های دانشی صرف، نحو، بلاغت، منطق، احکام، فقه و اصول، علوم عقلی، تفسیر و فقه معاصر در مقاطع مختلف و در قالب برنامه‌های آموزشی جدید، جاری، سفیران هدایت و مشکات برگزار می‌شود.

مدیر امور تحصیلی حوزه‌های علمیه با بیان اینکه مسابقات کشوری در اردوی متمرکز، همراه با آموزش‌ها و برنامه‌های ویژه برگزار می‌شود، حضور همه داوطلبان مرحله کشوری را در این اردو الزامی دانست.

به گفته حجت‌الاسلام فرهودی، مرحله کشوری این المپیاد در روزهای هشتم، نهم و دهم بهمن ماه برگزار می‌شود.

وی افزود: برای نفرات برتر این المپیاد تسهیلات آموزشی و امتیازهایی از قبیل جوایز نقدی، اهدای لوح تقدیر، مجوز انتخاب واحد بیشتر، اهدای لوازم کمک آموزشی، اولویت در جذب به عنوان مدرس و استاد، محاسبه امتیازهای در خدمات رفاهی و... طبق تائید شورای مرکزی مسابقات در نظر گرفته می‌شود.

حجت‌الاسلام فرهودی اظهار کرد: علاقه مندان برای شرکت در المپیاد علمی حوزه‌های علمیه (نجاح) تا ۲۵ مهرماه فرصت دارند با مراجعه به سامانه پیشخوان مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه در این رقابت علمی ثبت‌نام کنند.

