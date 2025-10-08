حیدری: ۳۰ نخبه مازندرانی به مسابقات کشوری قرآن کریم راه یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت اسلام ابراهیم حیدری صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران از راهیابی ۳۰ نفر از برگزیدگان مرحله استانی مسابقات قرآن کریم به مرحله کشوری چهلوهشتمین دوره این رقابتها خبر داد و گفت: مسابقات کشوری قرآن کریم از تاریخ ۲۵ مهرماه در شهر سنندج آغاز میشود و کاروان قرآنی استان مازندران با حضور ۳۰ شرکتکننده در رشتههای مختلف به این مرحله اعزام خواهد شد.
وی افزود: در رشته حفظ کل قرآن کریم بالای ۱۸ سال، «پیمان ایازی» و «محمد لائینی» از نکا، در رشته اذان «مصطفی محمدپور» از آمل، و در رشته قرائت تحقیق بالای ۱۸ سال «مصطفی قاسمی» از جویبار و «سیدصادق مسلمی» از قائمشهر، نمایندگان استان در مرحله کشوری خواهند بود. همچنین در رده سنی زیر ۱۸ سال، «فاطمه شیخبهائی» از ساری در رشته حفظ کل به مرحله نهایی راه یافته است.
مدیرکل اوقاف مازندران با اشاره به حضور فعال گروههای تواشیح استان گفت: چهار گروه تواشیح از شهرستانهای بابل، ساری و جویبار به مرحله کشوری راه پیدا کردهاند، شامل گروههای برادران بشارت و اسراء و گروههای خواهران حنان و حسیبا که در بخش همخوانی و همسرایی با منتخبان استانهای دیگر رقابت خواهند کرد.
حجتالاسلام حیدری ادامه داد: در بخش معارف اسلامی، ۹ نفر از نخبگان قرآنی استان در رشتههای صحیفه سجادیه، تفسیر قرآن و نهجالبلاغه جواز حضور در رقابتهای کشوری را کسب کردهاند.
