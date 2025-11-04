به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان صبح سه شنبه در حاشیه راهپیمایی ۱۳ آبان در بیرجند اظهار داشت: از ظرفیت اجتماعات مردمی همچون ۱۳ آبان برای اطلاع‌رسانی درباره خدمات دولت به‌ویژه درگاه ملی مجوزهای کشور استفاده می‌شود تا مردم با فرآیندهای جدید صدور مجوز و حذف مراجعات حضوری آشنا شوند.

وی افزود: از ابتدای راه‌اندازی درگاه ملی مجوزهای کشور تاکنون بیش از ۱۴۲ هزار درخواست صدور مجوز از استان در درگاه ملی مجوزها به ثبت رسیده که برای بیش از ۱۱۲ هزار مجوز از طریق همین درگاه صادر شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال تا پایان مهرماه، ۲۰ هزار و ۶۱۶ درخواست صدور مجوز از استان در سامانه ثبت شده که از این تعداد ۱۴ هزار و ۵۳۸ مجوز صادر و مابقی در مراحل بررسی قرار دارد.

ذاکریان افزود: بیشترین تعداد درخواست مجوزها مربوط به شهرستان بیرجند بوده و پس از آن شهرستان‌های قائنات و طبس در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند.

وی درباره تنوع مجوزهای صادر شده توضیح داد: پروانه‌های کسب در بخش کشاورزی بیشترین سهم را داشته‌اند و پس از آن، پروانه بهداشتی وسایل نقلیه حمل کالاهای تحت نظارت دامپزشکی و مجوز احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: استقبال مردم و سرمایه‌گذاران از بخش انرژی‌های تجدیدپذیر در استان روندی رو به رشد دارد و این موضوع نشان‌دهنده توجه به ضرورت کاهش ناترازی انرژی و توسعه تولید انرژی پاک است.

وی در پایان تصریح کرد: درگاه ملی مجوزهای کشور، نقش مهمی در شفافیت اقتصادی، تسهیل فرآیند صدور مجوزها و کاهش مراجعات حضوری دارد و تلاش می‌شود از مسیر این درگاه روند خدمات‌دهی به متقاضیان در استان بیش از پیش بهبود یابد.