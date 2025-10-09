به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد فرخی صبح پنج‌شنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: پاکسازی و زیباسازی حریم راه‌ها می‌تواند نقش بسیار مهمی در امنیت جاده‌ها و کاهش تصادفات و سوانح رانندگی ایفا کند.

وی ادامه داد: زیباسازی و پاکسازی حریم راه‌ها نیاز به یک فرهنگ سازی وسیع در سطح جامعه داشته و همه آحاد مردم باید اهمیت حفظ و پاکسازی حریم راه‌ها را درک کنند.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی بیان کرد: این اداره کل در راستای وظایف ذاتی خود با استفاده از امکانات و تجهیزات موجود و همچنین نیروهای راهداری، فعالیت‌های گسترده‌ای به منظور پاکسازی و زیباسازی و منظر آرایی حریم راه‌ها در محورهای ارتباطی استان و محورهای منتهی به آن در دستور کار خود قرار داده است.

وی با بیان اینکه در نیمه نخست سال جاری تسطیح و پاکسازی هزار و ۳۰۰ کیلومتر حریم راه استان انجام شده است، افزود: همواره با تلاش‌های راهداران سخت‌کوش استان در جهت، پاکسازی راه‌ها، توقف‌گاه‌ها، امتداد مسیر راه‌ها، راهدارخانه‌ها، محوطه ادارات شهرستانی، پایانه‌های بار، مجتمع‌های خدماتی- رفاهی بین راهی انجام می‌گیرد.

فرخی اظهار داشت: از مهم‌ترین فعالیت‌های راهداران استان پاکسازی جاده‌ها بعد از تصادفات بوده تا کمترین خسارات به کاربران جاده‌ای وارد و در بحث محافظت و مراقبت از راه‌ها بهترین عملکرد انجام شود.