به گزارش خبرگزاری مهر،‌ با گسترش تکنولوژی و فضای مجازی، خیلی از نوجوانان و جوانان هنوز چیز زیادی درباره‌ تاریخ، سرزمین و مردم فلسطین نمی‌دانند. اینکه اصلاً چه شد که حضرت امام(ره) فرمود «فلسطین پاره تن اسلام است.»

کتاب «ماهی‌ها به دریا برمی‌گردند» اثر مرضیه اعتمادی، هم یک روایت داستانی است و هم یک روایت تاریخی مستند. تاریخ مردم و سرزمینی که در زیر چنگال اسرائیلی‌های وحشی‌ها اسیر است و مردمش مظلوم و غریب. «ماهی‌ها به دریا برمی‌گردند» داستان دختری دانشجو را روایت می‌کند که در خوابگاه با ریحان، دختری اهل غزه، همسایه می‌شود.

آشنایی با ریحان او را به دنیای متفاوتی وارد می‌کند؛ جایی که با مادر ریحان، زنی که او را در گوشی‌اش «طوبای فلسطین» ذخیره کرده بود، ملاقات می‌کند. این آشنایی، دروازه‌ای می‌شود برای شناخت زیبایی‌ها و سنت‌های فلسطینی و در عین حال، سختی‌ها و مجاهدت‌های زندگی طوبی و همسرش ابو حامد.

طوبی در چادری کوچک به دنیا آمده، آن هم درست در روز «یوم النکبه»؛ روزی که فلسطین پر از درد و آوارگی شد. اما او از همان آغاز، با امید و توکل به خداوند، زندگی را در دل جنگ و ناامنی پیش برده است. ایمان عمیق و استواری که او و خانواده‌اش را در برابر سختی‌ها پابرجا نگه داشته و باعث شده خانواده‌ای بزرگ و محکم در گذر زمان شکل بگیرد. این کتاب که کمتر از دو سال از انتشارش می‌گذرد توانسته برگزیده دومین دوره جایزه جهانی ادبیات فلسطین و برگزیده بیست‌ودومین دوره جایزه ملی کتاب رشد شود و اکنون هم‌زمان با سالروز عملیات حماسی طوفان‌الاقصی به چاپ هفتم رسید.

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم:

«با اینکه خیلی دوستشان دارم؛ اما دلم نمی‌خواهد شبیه آن‌ها زندگی کنم. ابوحامد هیچ وقت در مورد جزئیات کارهایی که انجام می‌دهد با همسرش حرف نمی‌زند. طوبای بیچاره از تغییر رفتارهای شوهرش باید متوجه شود که مثلاً این هفته قرار است عملیات داشته باشند. تصورش هم برای من غیرممکن است؛ اینکه وقت تمیز کردن کمد اتاق دستم به تعدادی اسلحه و بسته‌های مهر و موم شده مرموز برسد. من مثل طوبی حوصله این جاسوس‌بازی‌ها را ندارم. شاید هم سهیل اصلاً مشکوک نشده و ایراد از ذهن من است که پر از خاطرات طوبی و ابوحامد شده و توهم زده‌ام. چرا خودم و سهیل بیچاره را با زن و شوهری که به‌قول ریحان در بزرگ‌ترین زندان سر باز جهان به دنیا آمدند و زندگی می‌کردند مقایسه می‌کنم؟»

چاپ هفتم کتاب «ماهی‌ها به دریا برمی‌گردند» با ۲۰۸ صفحه و شمارگان ۱۰۰۰ نسخه و با بهای ۱۵۰ هزار تومان از نشر شهید کاظمی به کتابفروشی‌های معتبر سراسر کشور عرضه شده است.

