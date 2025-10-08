واژگونی بیل مکانیکی در مسیر اردستان؛ راننده در دم جان باخت

به گزارش خبرنگار مهر، جواد مطیعی صبح‌ امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ساعت ۷:۴۵ دقیقه حادثه واژگونی یک دستگاه بیل مکانیکی در مسیر جاده اردستان به اصفهان، محدوده پل راه‌آهن و پیش از کارخانه سیمان اردستان، به مرکز اورژانس ۱۱۵ اطلاع داده شد.

وی افزود: بلافاصله تیم امدادی پایگاه اورژانس روستای باقرآباد به محل اعزام شد.

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی اردستان خاطرنشان کرد: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که علت این سانحه، بی‌احتیاطی راننده و قرار گرفتن دستگاه در حاشیه پرتگاه بوده که منجر به سقوط بیل مکانیکی شده است.

مطیعی تصریح کرد: راننده در لحظه سقوط تلاش کرده تا از کابین خارج شود، اما موفق به این کار نشده و دستگاه مستقیماً روی وی واژگون شده و متأسفانه راننده در دم جان خود را از دست داده است.

وی یادآور شد: پیکر متوفی، که پیش از رسیدن تیم‌های اورژانس فوت شده بود، بدون نیاز به انتقال به بیمارستان، در محل حادثه تحویل عوامل مربوطه شد.