  1. استانها
  2. اصفهان
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۲۶

واژگونی بیل مکانیکی در مسیر اردستان؛ راننده در دم جان باخت

واژگونی بیل مکانیکی در مسیر اردستان؛ راننده در دم جان باخت

اردستان-رئیس فوریت‌های پزشکی اردستان از واژگونی مرگبار بیل مکانیکی در مسیر اردستان اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد مطیعی صبح‌ امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ساعت ۷:۴۵ دقیقه حادثه واژگونی یک دستگاه بیل مکانیکی در مسیر جاده اردستان به اصفهان، محدوده پل راه‌آهن و پیش از کارخانه سیمان اردستان، به مرکز اورژانس ۱۱۵ اطلاع داده شد.

وی افزود: بلافاصله تیم امدادی پایگاه اورژانس روستای باقرآباد به محل اعزام شد.

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی اردستان خاطرنشان کرد: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که علت این سانحه، بی‌احتیاطی راننده و قرار گرفتن دستگاه در حاشیه پرتگاه بوده که منجر به سقوط بیل مکانیکی شده است.

مطیعی تصریح کرد: راننده در لحظه سقوط تلاش کرده تا از کابین خارج شود، اما موفق به این کار نشده و دستگاه مستقیماً روی وی واژگون شده و متأسفانه راننده در دم جان خود را از دست داده است.

وی یادآور شد: پیکر متوفی، که پیش از رسیدن تیم‌های اورژانس فوت شده بود، بدون نیاز به انتقال به بیمارستان، در محل حادثه تحویل عوامل مربوطه شد.

کد خبر 6615466

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها