اطلاعیه شرکت ملی نفت ایران درباره رأی دادگاه انگلیس

«به اطلاع مردم شریف ایران میرساند در پی اقدامات متعدد حقوقی و قضایی انجامشده توسط شرکت کرسنت در محاکم بینالمللی و با هدف توقیف اموال و داراییهای شرکت ملی نفت ایران در سراسر دنیا، متأسفانه اخیراً دادگاه تجدیدنظر انگلیس، رأی دادگاه بدوی آن کشور دائر بر توقیف ساختمان متعلق به صندوقهای بازنشستگی، پسانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت در لندن را تأیید کرد.
اقدامات حقوقی شرکت کرسنت جهت تصاحب این ساختمان از سال ۱۴۰۱ و متعاقب سالها پیگیری و مذاکره جهت حل اختلافات قراردادی آغاز و منجر به صدور رأی دادگاه بدوی در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ شد. این رأی در مرحله تجدیدنظر نیز علیرغم دفاعیات تیمهای حقوقی و پیگیریهای به عمل آمده از سوی مراجع ذیربط متأسفانه بهدلیل قضاوت غیرمنصفانه و جانبدارانه محاکم بررسیکننده مورد تأیید قرار گرفت و در نتیجه رفع توقیف ساختمان مذکور میسر نشد.
بر این اساس، شرکت ملی نفت ایران خود را متعهد میداند کما فیالسابق از طریق مراجع مسئول با استفاده از تمام ظرفیتهای حقوقی و سازوکارهای قانونی موجود و در هماهنگی کامل با دستگاههای ذیربط از جمله مرکز امور حقوقی بینالمللی ریاستجمهوری، از فرصت استیناف و فرجامخواهی بهره برده و پیگیریهای حقوقی خود را در راستای نقض رأی صادره و حفظ و صیانت از اموال و داراییهای کارکنان شریف صنعت نفت ادامه دهد.»
