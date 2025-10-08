به گزارش خبرنگار مهر، تاج الدین صالحیان صبح چهارشنبه در آیین تکریم و معارفه رئیس دانشگاه علمی‌کاربردی استان، با گرامیداشت یاد شهدای استان،از حضور رؤسای دانشگاه‌ها، مسئولان علمی، نیروهای نظامی و انتظامی، و مهمانان کشوری در این مراسم قدردانی کرد.

وی با اشاره به سابقه فعالیت خود در جهاد دانشگاهی و آشنایی با مأموریت‌های دانشگاه علمی‌کاربردی، اظهار داشت: این دانشگاه باید متناسب با تحولات سریع بازار کار و نیازهای اقتصادی کشور، نقش مؤثری در تربیت نیروی انسانی ماهر ایفا کند.

وی دانشگاه علمی‌کاربردی را از مصادیق دانشگاه‌های نسل سوم دانست و افزود: علم در جوار صنعت، تربیت تکنسین، و پاسخ به نیاز بازار کار، ویژگی‌هایی است که این دانشگاه باید با جدیت دنبال کند.

معاون سیاسی استاندار با اشاره به جابجایی مسئولیت‌ها در نظام اسلامی، گفت: تغییرات مدیریتی امری طبیعی و فرصتی برای خدمت است و نباید به معنای نادیده گرفتن زحمات مدیران پیشین تلقی شود.

وی ضمن تقدیر از خدمات احمدی در مدت سه سال و دو ماه مسئولیت، برای ایشان در سنگر جدید آرزوی موفقیت کرد و تبریک خود را بابت انتصاب شیرخانی به عنوان چهره علمی خوشنام و با تجربه، اعلام کرد.

صالحیان در پایان با اشاره به سالروز تأسیس دانشگاه علمی‌کاربردی، ضمن ابراز امیدواری بیان کرد: این دانشگاه با مدیریت جدید، بتواند در مسیر تربیت دانشجویان کارآفرین و پاسخ‌گو به نیازهای توسعه پایدار، گام‌های مؤثری بردارد و جایگاه واقعی خود را در نظام آموزش عالی کشور تثبیت کند.