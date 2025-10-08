به گزارش خبرنگار مهر، مالک شریعتی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۶ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی، اظهار کرد: سالگرد حماسه طوفان الاقصی را گرامی میداریم.
وی ادامه داد: افرادی که امروز این حماسه را زیر سوال میبرند، ممکن است درباره قیام اباعبدالله الحسین علیه السلام نیز که با علم به اینکه تمام وجود، خانواده و امکاناتش را در راه خدا فدای حق میکند و به شهادت خواهد رسید، نعوذ بالله بگویند که این این قیام، غیرعقلایی بوده است، باید گفت که قیام در برابر ظالم یک وظیفه است، حتی اگر بدانیم که این قیام به شهادت منتهی خواهد شد.
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به سالگرد حماسه طوفان الاقصی، گفت: قیام در برابر ظالم یک وظیفه است، حتی اگر بدانیم این قیام به شهادت منتهی خواهد شد.
