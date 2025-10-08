  1. استانها
  2. سمنان
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۹

راه اندازی اورژانس اجتماعی میامی در حال پیگیری است

راه اندازی اورژانس اجتماعی میامی در حال پیگیری است

میامی- مدیرکل بهزیستی استان سمنان با تأکید بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت تمامی دستگاه‌ها برای خدمت‌رسانی به مردم، از پیگیری راه‌اندازی اورژانس اجتماعی در شهرستان میامی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نسیمی صبح چهارشنبه در مراسم تکریم و معارفه رئیس اداره بهزیستی میامی در محل دفتر فرمانداری این شهرستان با بیان اینکه برای خدمت به مردم باید همه ظرفیت ها به کار گرفته شود، ابراز داشت: این تعامل و همراهی دستگاه های دولتی و خصوصی در جامعه امید افزا خواهد بود.

وی با بیان اینکه انتظار می رود استفاده از ظرفیت ها و مسئولیت اجتماعی مد نظر مدیران در میامی واقع شود، افزود: این در واقع جز سیاست های کلان بهزیستی نیز است.

مدیر کل بهزیستی استان سمنان با بیان اینکه به دنبال ارتقا زندگی فردی و اجتماعی جامعه هدف هستیم، ابراز داشت: رسیدگی به همه اقشار به ویژه محرومان در سیاست های کاری دنبال می شود.

نسیمی با تاکید بر اینکه راه اندازی اورژانس اجتماعی یک ضرورت برای شهرستان میامی است، تصریح کرد: این موضوع در دستور کار قرار داشته و در حال پیگیری است.

وی با بیان اینکه اولویت در میامی کار در حوزه اجتماعی است، افزود: برای بازگشایی گره ها به همراهی همه بخش ها نیز نیاز است.

به گزارش مهر، در پایان این مراسم با اهدای لوح سپاس از خدمات آقای عیسی جلالی تقدیر و بهرام نعمتی به‌عنوان سرپرست جدید اداره بهزیستی شهرستان میامی معرفی شد.

کد خبر 6615576

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها