مرتضی نوروزپور در گفتوگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طی مراسمی ۳۴ واحد مسکونی به مددجویان کمیته امداد میامی واگذار شد، ابراز داشت: این اقدام گامی در راستای ارتقای عدالت اجتماعی مددجویان تحت پوشش است.
وی افزود: با بهره برداری این واحدها بخشی از خانوادههای محروم و نیازمند میامی طی هفته دولت خانهدار و از نعمت مسکن و سرپناه امن برخوردار شدند.
رئیس کمیته امداد میامی بابیان اینکه این اقدام میتواند به الگوی محرومیت زدایی در کشور تبدیل شود، ابراز داشت: توسعه متوازن مناطق کمتر برخورد میامی در دستور کار است.
نوروزپور با بیان اینکه سیاست دولت حمایت از اقشار کم برخوردار و تلاش برای توانمند سازی آنها است، تصریح کرد: تحقق این مهم برای شهرستان میامی در دست پیگیری است.
وی با بیان اینکه تلاش برای خانه دار شدن مددجویان راهی برای بهبود کیفیت زندگی مددجویان است، افزود: با همراهی خیران قطعاً میتوان در این راستا گامهای بلندی برداشت.
