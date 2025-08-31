  1. استانها
  2. سمنان
۹ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۴۳

۳۴ واحد مسکونی به مددجویان کمیته امداد میامی واگذار شد

میامی- رئیس کمیته امداد میامی از واگذاری ۳۴ واحد مسکونی به مددجویان طی هفته دولت خبر داد و گفت: هدف از این اقدام تحقق عدالت اجتماعی است.

مرتضی نوروزپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طی مراسمی ۳۴ واحد مسکونی به مددجویان کمیته امداد میامی واگذار شد، ابراز داشت: این اقدام گامی در راستای ارتقای عدالت اجتماعی مددجویان تحت پوشش است.

وی افزود: با بهره برداری این واحدها بخشی از خانواده‌های محروم و نیازمند میامی طی هفته دولت خانه‌دار و از نعمت مسکن و سرپناه امن برخوردار شدند.

رئیس کمیته امداد میامی بابیان اینکه این اقدام می‌تواند به الگوی محرومیت زدایی در کشور تبدیل شود، ابراز داشت: توسعه متوازن مناطق کمتر برخورد میامی در دستور کار است.

نوروزپور با بیان اینکه سیاست دولت حمایت از اقشار کم برخوردار و تلاش برای توانمند سازی آنها است، تصریح کرد: تحقق این مهم برای شهرستان میامی در دست پیگیری است.

وی با بیان اینکه تلاش برای خانه دار شدن مددجویان راهی برای بهبود کیفیت زندگی مددجویان است، افزود: با همراهی خیران قطعاً می‌توان در این راستا گام‌های بلندی برداشت.

