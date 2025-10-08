وحید رحیمیان بازیگر سریال «بوقچی» درباره چالشهای نقش ناصر به خبرنگار مهر بیان کرد: من در این سریال نقش «ناصر» یا همان پسر بهرام مستوفی را بازی کردم و حسن پورشیرازی نقش پدرم را ایفا کرد. ناصر پسری است که تازه از سربازی برگشته و در خانواده یک خواهر و برادر دارد.
وی با مرور قصه و نقش خود عنوان کرد: وقتی پدرم درگیر ماجراهای مربیگری و فوتبال میشود، من به او در تولید محتوا و راهاندازی کانالهای فضای مجازی کمک میکنم. در واقع، بخشی از داستان درباره پشت پرده فوتبال است که من به همراه خانم نگار که خبرنگار است (با بازی یاسمن معاوی) و خواهرم پروین (با بازی ستاره حسینی) سعی میکنیم حقایق را کشف کنیم.
این استندآپ کمدین تصریح کرد: من عاشق این نقش شدم! از همان اول حسن حبیبزاده کارگردان خیلی حمایتم کرد. چون من استندآپ کمدین هستم، گاهی ممکن بود به سمت شوخیهایی بروم که از نظر خودم خوب بود اما شاید افراطی می شد و او خیلی خوب کنترل کرد که تعادل حفظ شود.
وی درباره همکاری با کارگردان عنوان کرد: یکی از بهترین ویژگیهای حبیبزاده این بود که به ما اعتماد میکرد. از من می خواست اگر ایده ای دارم بیان کنم. اگر دیالوگهایی بداهه گفته شده بود و اگر کارگردان موافق نبود، دوباره فیلمبرداری میشد. این آزادی عمل واقعاً به من کمک کرد تا نقشم را طبیعیتر بازی کنم.
رحیمیان در ادامه با اشاره به حضورش در فیلم های جدی تصریح کرد: من قبلاً در فیلم «ماهان» یک نقش کاملا جدی بازی کردم و بازخورد خوبی هم گرفتم. معتقد هستم کسی که میتواند مخاطب را بخنداند، قطعاً توانایی ایجاد دیگر احساسات را هم دارد. نقش «ناصر» چالشهای خودش را داشت؛ باید هم بانمک و شیرین میبودم، هم غیرتی و گاهی عصبی و این تنوع در بازی واقعا لذتبخش بود.
وی در پایان با اشاره به حضورش در یک تئاتر بیان کرد: تاکنون به دلیل مشغلههای کاری، کمتر فرصت بازی در تئاتر را داشتهام، اما دوست دارم در آینده این تجربه را هم داشته باشم و احتمالاً با محمدرضا غفارمنش و منصور شرفآبادی در یک پروژه تئاتری همکاری خواهم داشت که امیدوارم اتفاق بیفتد.
