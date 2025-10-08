به گزارش خبرگزاری مهر، زهره عبادتی سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهر تهران در دومین جلسه کمیته فنی پسماندهای عمرانی و ساختمانی که به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تهران و با حضور اعضای مرتبط، در مرکز دفع پسماندهای عمرانی و ساختمانی آبعلی برگزار شد، با اشاره به پیامدهای زیستمحیطی ناشی از تخلیه غیرمجاز نخالههای ساختمانی در حاشیه راهها و جادهها اظهارکرد: مدیریت صحیح پسماندهای عمرانی نقش مهمی در کاهش آلودگیهای زیست محیطی و حفظ سلامت شهروندان دارد و این موضوع مستلزم همکاری و هماهنگی مستمر میان دستگاههای اجرایی است.
وی افزود: رفع محدودیتهای مربوط به تأمین آب و برق در مرکز آبعلی، افزایش ظرفیت واحدهای بازیافت و تسریع در اجرای طرحهای توسعهای از ضروریترین اقداماتی است که باید با همکاری فرمانداری تهران و سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران انجام شود.
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهر تهران بر لزوم تدوین دستورالعمل مشترک میان دستگاههای مسئول برای ساماندهی کامیونهای حمل پسماندهای عمرانی و ساختمانی تاکید کرد و گفت: نظارت نظاممند بر حمل و دفع نخالهها میتواند از تخلیههای غیرمجاز و تخریب محیط زیست جلوگیری کند.
عبادتی در پایان تصریح کرد: اداره حفاظت محیط زیست تهران نظارتهای مستمر بر فعالیت مراکز مدیریت پسماند را در دستور کار دارد و تصمیمات لازم برای ارتقای وضعیت زیستمحیطی و ارتقای عملکرد این مراکز بهصورت جدی پیگیری خواهد شد.
پس از برگزاری جلسه بازدید مشترکی از مرکز دفع پسماندهای عمرانی و ساختمانی آبعلی با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تهران، سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهر تهران و مدیران سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران انجام شد. در این بازدید، روند فرآوری و بازیافت نخالههای ساختمانی از نزدیک مورد ارزیابی قرار گرفت و نقاط قوت و چالشهای موجود در زمینه مدیریت پسماندهای عمرانی بررسی شد.
نظر شما