به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان سمنان در فرمانداری اظهار داشت: مدیریت پسماند در ابعاد مختلف شهری، بیمارستانی، صنعتی و ساختمانی نیازمند هماهنگی و همکاری مستمر دستگاه‌های مسئول است و هر مجموعه باید مسئولیت‌های خود را در این حوزه به‌طور دقیق انجام دهد.

وی با اشاره به ضرورت ساماندهی نخاله‌های ساختمانی افزود: با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط، اقدامات لازم برای مدیریت و ساماندهی این موضوع در دستور کار قرار گرفته است و جمع‌آوری نخاله‌های انباشته‌شده در برخی نقاط شهر نیز با جدیت پیگیری خواهد شد.

فرماندار سمنان با اشاره به وضعیت پسماندهای بیمارستانی بیان کرد: با پیگیری‌های انجام شده، بخش قابل توجهی از مراکز درمانی، مطب‌ها و کلینیک‌های دامپزشکی شهرستان نسبت به انعقاد قراردادهای مدیریت پسماند اقدام کرده‌اند و نظارت بر روند اجرای این قراردادها به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

صمیمیان با اشاره به ساماندهی سرویس‌های بهداشتی بین‌راهی گفت: با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط، شناسایی پیمانکار و رفع مشکلات موجود در این بخش در دستور کار قرار گرفته است تا شرایط خدمات‌رسانی در این حوزه بهبود یابد.

وی با اشاره به ضرورت نظارت بر پسماند واحدهای صنعتی خاطرنشان کرد: پسماندهای شیمیایی و صنعتی باید مطابق ضوابط زیست‌محیطی و به‌صورت مجزا مدیریت شوند و دستگاه‌های متولی نیز نظارت‌های میدانی خود را در این زمینه افزایش دهند.

فرماندار سمنان با اشاره به اهمیت صیانت از رودخانه‌ها و مسیل‌های شهری اظهار داشت: ساماندهی و حفظ این ظرفیت‌های طبیعی نیازمند همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مسئول است و اقدامات لازم در این زمینه با جدیت دنبال خواهد شد.