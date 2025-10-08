به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در دنیایی که هر روز قیمت لوازم خانگی افزایش پیدا می‌کند، یک خرابی ساده می‌تواند بخش قابل‌توجه ای از بودجه خانواده را از بین ببرد. از نوسان برق گرفته تا نفوذ آب یا ضربه ناگهانی، خطراتی هستند که هر لحظه ممکن است یکی از مهم‌ترین وسایل خانه یعنی «یخچال» را از کار بیندازند.

اما سؤال اینجاست: آیا می‌شود بدون پرداخت هزینه‌های چندمیلیونی، خسارت را جبران کرد؟ پاسخ در یک مفهوم ساده خلاصه می‌شود؛ بیمه لوازم خانگی.

ضرورت بیمه لوازم خانگی در خانه‌های امروزی

با پیشرفت فناوری و افزایش پیچیدگی وسایل برقی، تعمیر آن‌ها دیگر کار ساده‌ای نیست. خرابی یک برد الکترونیکی، سوختن کمپرسور یا آسیب به صفحه‌نمایش، معمولاً نیازمند تعمیر تخصصی و قطعات گران‌قیمت است.

به همین دلیل، بسیاری از خانواده‌ها ترجیح می‌دهند پیش از بروز خسارت، لوازم برقی خود را بیمه کنند. بیمه‌ای که در صورت بروز حادثه، بخش قابل توجهی از هزینه تعمیر یا حتی تعویض دستگاه را برعهده می‌گیرد.

در میان گزینه‌های موجود، نام inzi طی ماه‌های اخیر بیشتر به گوش می‌رسد؛ پلتفرمی که با همکاری برندهای مطرح لوازم خانگی، بیمه‌ای جامع و سریع را برای وسایل خانگی ارائه می‌دهد.

وقتی خرابی ناگهانی اتفاق می‌افتد

تصور کنید بعد از یک قطعی و وصل ناگهانی برق، یخچال شما از کار بیفتد. در حالت معمول، باید هزینه‌ای سنگین برای تعمیر کمپرسور یا برد اصلی بپردازید. اما اگر بیمه فعال باشد، کافی است حادثه را گزارش کنید تا کارشناسان بیمه هزینه را برآورد کرده و شرکت بیمه به شما آن را پرداخت کند.

این روند باعث می‌شود از نظر مالی و روانی فشار کمتری به خانواده‌ها وارد شود. به بیان ساده‌تر، بیمه لوازم خانگی نه‌تنها یک پوشش مالی است، بلکه نوعی آرامش ذهنی در برابر اتفاقات پیش‌بینی‌نشده محسوب می‌شود.

چه خسارت‌هایی تحت پوشش بیمه لوازم خانگی قرار می‌گیرند؟

بیمه لوازم خانگی معمولاً مجموعه‌ای از خطرات متداول را پوشش می‌دهد. در جدول زیر، مهم‌ترین مواردی که در طرح‌های مختلف بیمه وجود دارد آورده شده است:

نوع خسارت توضیح پوشش نوسانات برق جبران هزینه تعمیر یا تعویض قطعاتی که در اثر شوک الکتریکی یا ولتاژ غیرعادی آسیب دیده‌اند. نفوذ مایعات پوشش خسارت ناشی از ریختن مایعات روی بدنه یا مدار داخلی دستگاه. آتش‌سوزی جبران خسارات ناشی از آتش‌سوزی جزئی یا کلی دستگاه در منزل. ضربه یا شکستگی تصادفی اگر دستگاه هنگام جابه‌جایی، نصب یا استفاده آسیب ببیند، هزینه تعمیر پرداخت می‌شود. سرقت با شکست حرز در صورت سرقت دستگاه از محل سکونت، با ارائه گزارش مراجع رسمی، بیمه هزینه را جبران می‌کند.

تجربه‌ای واقعی از آرامش پس از خرابی

کاربران زیادی گزارش کرده‌اند که پس از فعال‌سازی بیمه، در زمان بروز خسارت، فرایند دریافت خسارت بسیار ساده بوده است. در یکی از این تجربه‌ها، کاربری از تهران نوشته بود:

«بعد از نوسان برق، یخچالم دیگه کار نمی‌کرد. با بیمه‌ای که از inzi گرفته بودم، هزینه تعمیر برد و گاز دستگاه رو کامل پرداخت کردن. حتی لازم نشد جایی مراجعه کنم، همه‌چیز آنلاین انجام شد.»

چنین تجربه‌هایی نشان می‌دهد که بیمه لوازم خانگی تنها یک گزینه لوکس نیست، بلکه در شرایط اقتصادی فعلی، یک انتخاب هوشمندانه برای جلوگیری از هزینه‌های ناگهانی است.

بیمه‌ای که با سبک زندگی دیجیتال هماهنگ است

یکی از ویژگی‌های متمایز inzi نسبت به شرکت‌های سنتی بیمه، فرآیند دیجیتالی ثبت و فعال‌سازی بیمه است. دیگر نیازی به مراجعه حضوری یا پر کردن فرم‌های کاغذی نیست. کافی است مدل دستگاه خود را انتخاب کنید، چند تصویر از آن بارگذاری کنید و بیمه‌نامه ظرف چند دقیقه صادر می‌شود.

در میانه همین مسیر دیجیتالی، کاربران به‌صورت طبیعی متوجه می‌شوند که هزینه‌ای اندک می‌تواند از خسارت‌های میلیونی جلوگیری کند. همین موضوع باعث شده بیمه لوازم خانگی در سال اخیر با استقبال گسترده‌ای مواجه شود.

جایگاه بیمه در نگاه رسانه‌ها و خانواده‌ها

در رسانه‌های داخلی نیز توجه به بیمه لوازم خانگی در حال افزایش است. آمارها نشان می‌دهد با افزایش قیمت لوازم خانگی، تمایل خانواده‌ها به استفاده از بیمه رشد چشم‌گیری پیدا کرده است. این روند به‌ویژه پس از نوسانات اخیر ارزی و افزایش هزینه قطعات یدکی بیشتر احساس می‌شود.

به بیان دیگر، بیمه حالا فقط برای خودرو یا سلامت نیست؛ خانه‌ها هم به نوعی بیمه‌نامه خاص خود نیاز دارند تا در برابر ریسک‌های روزمره مقاوم‌تر شوند.

نگاه جدیدی به مفهوم آرامش خانگی

امروزه داشتن بیمه لوازم خانگی تنها برای جبران خسارت نیست؛ بلکه نمادی از مدیریت مالی هوشمندانه است. خانواده‌هایی که از این پوشش استفاده می‌کنند، در واقع هزینه‌های آینده را از پیش کنترل می‌کنند.

نکته مهم این است که فعال‌سازی بیمه به‌صورت آنلاین و بدون محدودیت زمانی امکان‌پذیر است؛ بنابراین حتی اگر مدت زیادی از خرید دستگاه گذشته باشد، همچنان می‌توانید آن را بیمه کنید.

نکته‌ای که بسیاری از کاربران از آن غافل‌اند

یکی از تفاوت‌های قابل توجه بیمه‌های ارائه‌شده در پلتفرم inzi، پوشش تمام برندها از جمله Gplus و Nexar است. برخلاف برخی طرح‌ها که تنها شامل دستگاه‌های نو می‌شود، در اینجا حتی دستگاه‌های کارکرده نیز امکان بیمه‌شدن دارند.

این ویژگی باعث شده بسیاری از خریداران پس از نصب دستگاه، از طریق نصاب یا فروشنده، بیمه را فعال کنند. چنین روندی، نقطه تمایز مهمی میان بیمه لوازم خانگی جدید و روش‌های قدیمی محسوب می‌شود.

جمع‌بندی

سوختن یخچال، آسیب تلویزیون یا نوسان برق در ماشین لباسشویی دیگر به معنای ضرر مالی سنگین نیست. با وجود خدماتی مانند بیمه لوازم خانگی از شرکت‌هایی نظیر inzi، می‌توان خسارات را به‌سادگی جبران کرد و از کیفیت تعمیرات مطمئن بود.

این نوع بیمه نه‌تنها یک پشتیبانی مالی است، بلکه راهی برای حفظ آرامش در فضای خانه محسوب می‌شود؛ آرامشی که با هزینه‌ای اندک، خیال شما را از خرابی‌های بزرگ راحت می‌کند.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.