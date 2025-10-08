به گزارش خبرنگار مهر، احمد شریعتی صبح چهارشنبه در حاشیه نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: استان تهران از ابتدا نیز بهعنوان قطب تولید گوشت مرغ شناخته نمیشده و بخش عمده واحدهای مرغداری فعال در گذشته، در محدودههای قزوین، البرز و قم قرار داشتهاند که پس از تقسیمات کشوری از تهران جدا شدند.
وی افزود: موقعیت صنعتی و تراکم جمعیتی بالا در پایتخت، امکان ایجاد یا توسعه واحدهای پرورش طیور را در سطح استان محدود کرده و بسیاری از مرغداریهای حاشیه تهران در سالهای اخیر به کاربری صنعتی تغییر یافتهاند.
مدیرکل دامپزشکی استان تهران با بیان اینکه تعداد و ظرفیت مرغداریهای فعال در استان محدود است، تصریح کرد: در حال حاضر با تعیین شش تا هفت استان معین، تأمین گوشت مرغ مورد نیاز تهران بهصورت روزانه انجام میشود. به گفته وی، روزانه بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ تُن مرغ از این استانها به میدان بهمن و سایر مراکز توزیع شهر تهران وارد و از طریق شبکههای فروشگاهی و سازمان میادین در اختیار شهروندان قرار میگیرد.
شریعتی ادامه داد: از نظر کمیت، کیفیت و قیمت، وضعیت عرضه مرغ در تهران مطلوب است و هیچگونه کمبودی در بازار وجود ندارد.
وی همچنین با اشاره به وضعیت تولید تخممرغ در استان تهران گفت: حدود ۱۲۰ واحد مرغ تخمگذار در استان فعال است که سهمی حدود ۸ تا ۱۰ درصد از تولید کشور را به خود اختصاص داده و تهران در رتبه پنجم یا ششم تولید تخممرغ کشور قرار دارد.
مدیرکل دامپزشکی استان تهران با بیان اینکه این استان از نظر ظرفیت دامداریهای شیری و صنایع لبنی در جایگاه برتر کشور قرار دارد، افزود: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد دامهای اصیل و دورگ شیری کشور در تهران نگهداری میشوند و صنایع لبنی بزرگ استان نقشی مهم در تأمین شیر خام کشور دارند.
وی همچنین در خصوص تولید گوشت قرمز اظهار داشت: تهران در این بخش نیز واردکننده است و بخش عمده گوشت گوسفند مصرفی از بیش از ۲۰ استان کشور تأمین میشود. شریعتی خاطرنشان کرد: با توجه به موقعیت جغرافیایی و صنعتی پایتخت، توسعه فعالیتهای دامی در استانهای همجوار همچون مازندران، گیلان، قم و قزوین منطقیتر و مقرونبهصرفهتر است.
مدیرکل دامپزشکی استان تهران در پایان با اشاره به رشد صنایع وابسته به دامپزشکی در استان گفت: طی ماههای اخیر چندین واحد جدید در زمینه قطعهبندی، تولید مکملهای خوراک دام و داروهای دامپزشکی به بهرهبرداری رسیده و این امر نشاندهنده پویایی و روند روبهرشد صنعت دامپزشکی استان است.
