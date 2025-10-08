به گزارش خبرنگار مهر، بتول سرکانی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه‌های کردستان اعلام کرد: به منظور پاسداشت یاد و خاطر شهدای زن استان کردستان سه کتاب از زندگینامه سه بانوی شهیده استان رونمایی می‌شود.

وی افزود: این کتاب‌ها شامل «راه رستگاری»، «خاتونی که جایش همیشه خالی بود» و. « خزان در بهار» است که در ۲۰ مهرماه رونمایی می‌شوند.

وی تصریح کرد: کتاب راه رستگاری در مورد زندگینامه شهیده خاور رشیدی، کتاب خاتونی که جایش همیشه خالی بود در مورد زندگینامه شهیده فاطمه اسدی و کتاب خزان در بهار زندگینامه شهیده حیقه مردوخی است.

مسئول بسیج جامعه زنان کردستان یادآور شد: کنگره ۵۵۳۶ سه استان کردستان که قرار است در بهار سال آینده برگزار شود یکی از برنامه‌هایی است که در راستای پاسداشت شهدای استان کردستان برنامه‌ریزی شده و بزار اجلاسیه شهدای زن استان نیز یکی از برنامه‌های این اجلاسیه است که قرار است بیستم مهر ماه در سنندج برگزار شود.

وی گفت: رونمایی از کتاب‌ها یاد شده در این اجلاسیه که با حضور مسئولان استانی و کشوری برگزار می‌شود، انجام می‌گیرد.

سرکانی ادامه داد: در کنار این برنامه ها نمایشگاهی در قالب ۲۰ غرفه برپا می‌شود که نقش زنان را در دوران دفاع مقدس به تصویر خواهد کشید.

وی در پایان اضافه کرد: اجلاسیه شهدای زن با شعار «زنان فرشتگان ایثار و مقاومت» در مجتمع امام خمینی شهر سنندج برگزار می‌شود.