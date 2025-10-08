محمدی:بازیکنان مدنظر گل محمدی را جذب کردیم؛ مشکل ورود بانوان حل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی در حاشیه همایش مشترک مدیران و مربیان لیگ برتر فوتبال اظهار داشت: با تمام تلاش‌مان سعی کردیم بازیکنانی که به کار تیم می‌آیند را بر اساس نظر سرمربی و کادر فنی جذب کنیم.

وی درباره حضور بانوان در ورزشگاه شهدای فولاد اهواز گفت: بحث ورود بانوان به ورزشگاه در استان خوزستان مطالبه‌ای بحق و مهم از سوی مردم و سال‌هاست در حال بررسی و پیگیری است. در چهار ماه اخیر که من در باشگاه فعالیت دارم، به جمع‌بندی رسیدم که هیچ محدودیتی وجود ندارد و هیچ‌کس مخالف این موضوع نیست. مشکل اصلی مسائل امنیتی است؛ مسیر ورودی ورزشگاه و شرایط استادیوم که تنها یک راه ورود دارد و آن هم مسیر تردد تریلی‌های اقتصادی است، کار را برای ما سخت کرده است. مخصوصاً در بازی‌های حساس و بزرگ، بلوار ورودی کاملاً بسته می‌شود. ما جلسات متعددی با یگان ویژه و نهادهای امنیتی برگزار کرده‌ایم تا این مشکلات برطرف شود و امیدواریم بتوانیم با تأمین منابع لازم، شرایط را فراهم کنیم.

محمدی در پاسخ به پرسشی درباره قیمت بلیت ها افزود: بلیت فروشی در اهواز شرایط خاص خودش را دارد. هواداران ما مردمی خونگرم و نجیب هستند که با وجود مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی و مسائل محیطی مانند ریزگردها، علاقه‌مند به حمایت از تیم هستند. جوانانی که می‌خواهند بازی را از نزدیک ببینند، اغلب از راه دور می‌آیند. ما تدابیری مانند اختصاص اتوبوس برای رفت‌وآمد هواداران در نظر گرفته‌ایم، اما موقعیت استادیوم که تقریباً در خارج از شهر قرار دارد، نیازمند فراهم کردن امکانات رفاهی است و نمی‌توان شرایطی مانند تهران را در اهواز پیاده کرد. درباره کاهش قیمت بلیت، درخواست‌هایی ارائه شده و در حال بررسی است، اما باید تصمیمات بر اساس شرایط اقلیمی، جغرافیایی و فرهنگی همان منطقه گرفته شود.

مدیرعامل باشگاه فولاد در رابطه با عدم جذب ایوب العملود گفت: ما در آن زمان مذاکراتی با چند بازیکن انجام دادیم، اما متأسفانه در آن شرایط که تازه جنگ ۱۲ روزه‌مان به پایان رسیده بود بازیکنان تمایل زیادی برای حضور نداشتند. مستندات، ایمیل‌ها و درخواست‌هایی که ما ارسال کرده‌ایم موجود است اما به نظر من این‌ها همه مسائل داخلی باشگاه ماست.

او تصریح کرد: امروز اما باید بگویم که ما بازیکنان خوبی در اختیار داریم. ساسان انصاری با وجود اینکه پست تخصصی دارد، در همان پست مشغول بازی است. سینا مریدی نیز در همان پست برای تیم بازی کرده و حضور مؤثری داشته است. همچنین حسین سنگ‌چین از بازیکنان ماست که متأسفانه یک هفته قبل از شروع لیگ دچار شکستگی استخوان ترقوه شد و نتوانستیم از او استفاده کنیم. این موارد نشان می‌دهد که با وجود مشکلات و محدودیت‌ها، فولاد خوزستان تلاش دارد با حفظ کیفیت تیم، برای فصل پیش رو آماده باشد و برنامه‌های فنی و مدیریتی خود را ادامه دهد تا بتواند در رقابت‌ها عملکرد مطلوبی داشته باشد.