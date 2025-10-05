  1. ورزش
محکومیت فولاد در پرونده شکایت بازیکن سابق

باشگاه فولاد در پرونده شکایت یکی از بازیکنان سابق خود محکوم به پرداخت بیش از ۶ میلیارد تومان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، در پی شکایت باشگاه ایران خودرو (پیکان) از حسین کریمی، کمیته وضعیت اعلام کرد نظر به اینکه خواهان طی لایحه ای اقدام به استرداد دادخواست کرده، قرار ابطال دادخواست را صادر کرد.

*در پرونده شکایت سعید واسعی از باشگاه فولاد خوزستان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۶۱ میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲ میلیارد و ۳۶۵ میلیون و ۸۲۵ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به مازاد آن حکم بر بی حقی صادر کرد.

*در پی شکایت رامتین سلیمان زاده از باشگاه مس رفسنجان، کمیته وضعیت حکم به بی‌حقی خواهان صادر کرد.

