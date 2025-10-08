به گزارش خبرنگار مهر، عباس مسجدی ظهر چهارشنبه در همایش فرزندان شاهد این سازمان که در ساری برگزار شد، با اشاره به دستاوردهای علمی بزرگ ایران در حوزه ژنتیک و پزشکی قانونی با اشاره به موفقیتهای اخیر در تولید کیتهای ژنتیکی پیشرفته، اظهار داشت: در حالی که بسیاری از کشورها هنوز در جستجوی دستیابی به این تکنولوژیها هستند، ایران توانسته است در این عرصه به یکی از پیشگامان جهانی تبدیل شود.
مسجدی با تأکید بر اینکه این دستاورد در شرایط سخت تحریمهای اقتصادی و سیاسی به دست آمده، افزود: امروز ایران به لطف تلاشهای علمی و پژوهشی متخصصان خود توانسته است کیتهای ژنتیکی تولید کند که در سطح جهانی بهعنوان یک دستاورد برجسته شناخته میشود. بسیاری از کشورهای اروپایی اکنون خواهان همکاری با جمهوری اسلامی ایران در این زمینه هستند.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور همچنین به فرآیندهای علمی و تحولاتی که در این سازمان در حال انجام است، اشاره کرد و گفت: ما در پزشکی قانونی ایران همواره در حال ارتقا و بهروزرسانی خدمات خود هستیم تا بهترین و دقیقترین نتایج را در اختیار مردم قرار دهیم. یکی از مهمترین این دستاوردها، نرمافزارهای پیشرفتهای است که در زمینه ژنتیک توسعه دادهایم و توانایی بالایی در شناسایی ارتباطهای ژنتیکی دارد.
مسجدی به یکی از پروژههای مهم این سازمان اشاره کرد و گفت: ایران با استفاده از این فناوریهای پیشرفته، موفق به شناسایی ارتباط میان شهدای خانوادههای متلاشیشده غزه و ایران شده است. او این پروژه را نمونهای از دستاوردهای برجسته پزشکی قانونی کشور دانست که توجهات بینالمللی را به خود جلب کرده است.
وی همچنین به اهمیت پاسخگویی به نیازهای مردم اشاره کرد و افزود: هر ساله بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر به پزشکی قانونی مراجعه میکنند و این سازمان مسئولیت سنگینی برای ارائه خدمات دقیق و بهموقع به مردم دارد. این مسئولیت باید با دقت، شفافیت و احساس مسئولیت بالا انجام شود.
در پایان، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور به نقش فرزندان شهدا در حفظ و ترویج فرهنگ ایثار و جهاد اشاره کرد و گفت: فرزندان شهدا پیوند عمیقی با انقلاب اسلامی دارند و باید این میراث عظیم را با افتخار ادامه دهند. امروز بیش از هر زمان دیگری، نیازمند همدلی و تلاش همهجانبه برای مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی هستیم.
نظر شما