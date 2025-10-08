هشدار سطح نارنجی در استان بوشهر صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان بوشهر زمان شروع این هشدار شب جمعه (۱۸ مهرماه) و پایان آن اواخر وقت شنبه (۱۹ مهرماه) خواهد بود.

وزش باد نسبتاً شدید تا شدید شمال غربی ( گاهی بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت )، افزایش ارتفاع موج دریا (۹۰ تا ۱۸۰ و در فراساحل گاهی تا ۲۱۰ سانتیمتر)، احتمال نفوذ گرد و غبار فرامنطقه ای از مخاطرات این هشدار است.

منطقه اثر این هشدار به تناوب سواحل و فراساحل استان بوشهر اعلام شده است.

افزایش ارتفاع موج در خلیج فارس، اختلال در ترددها و فعالیت دریایی به‌ویژه تردد شناورهای سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی، خطر غرق‌شدن شناورهای سبک و نیمه‌سنگین، خطر غرق‌شدن شناگران در مناطق تحت تأثیر، کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا در برخی نقاط از اثرات این مخاطره خواهد بود.

اجتناب از ترددهای دریایی به‌ویژه تردد شناورهای سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی در مناطق تحت تأثیر، ممنوعیت شنا، تمهیدات لازم جهت پیشگیری از هرگونه خسارات احتمالی طی این مدت توصیه می شود.