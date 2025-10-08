به گزارش خبرنگار مهر، سمیه رسولی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برنامه علمی رصد ماه راتحت عنوان «دیدار روی ماه تو» در ویژه برنامه های روز جهانی خود قرار داده است تا این رویداد یک هدیه علمی به کودکان بوشهر در این روز باشد.

وی گفت: این رویداد در شامگاه ۱۶ مهر روز جهانی کودک در کنار ساحل دریا منتهی به سمت میدان رئیسعلی دلواری برگزار خواهد شد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر گفت: همزمانی «هفته جهانی فضا» با «هفته ملی کودک»، فرصتی منحصربه‌ فرد برای تلفیق علم و خلاقیت فراهم کرده است و بر همین اساس، ویژه برنامه «رصد روی ماه» را پیش بینی کردیم که می‌تواند به علاقمندی و کشف استعداد کودکان به علم نجوم منجر شود.

فاطمه کازرونی رابط علمی این رویداد در باره اهداف این برنامه گفت: در نظر داریم با برگزاری این رویداد علمی در به وجود آوردن زمینه فعالیت های علمی توسط کانون در سطح جامعه اهداف متعددی را پیگیری کنیم که میتوانم به آشنایی عملی کودکان و نوجوانان با علم نجوم و پدیده‌های آسمان در شب، اشاره کنم.

وی افزود: تقویت حس کنجکاوی و شگفتی‌یابی در کودکان و ترویج علم نجوم به‌عنوان یک سرگرمی آموزشی و خلاق بین آنها و استفاده از فرصت هفته جهانی فضا برای نهادینه کردن علم در بین نسل نوپای جامعه را از این رویداد علمی مطالبه می کنیم.

این رویداد علمی گامی در راستای مأموریت‌های کانون برای غنی‌سازی اوقات فراغت و توسعه فعالیت‌های علمی و عملی در کنار برنامه‌های فرهنگی و هنری محسوب می‌شود که ویژه کودکان در روز جهانی کودک اجرا خواهد شد.