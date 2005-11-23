رصد خورشيد و مريخ در يك روز

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" به نقل از روابط عمومي كانون، در آخرين روز هفته جهاني فضا كه به نام روز فضا، آموزش و نسل آينده نامگذاري شده است، با همكاري سازمان فضايي ايران، انجمن نجوم، مؤسسه توسعه مطالعات علمي و كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان برنامه ويژهاي از ساعت 11 تا 21 در محل رصدخانه زعفرانيه برگزار خواهد شد.
رصد خورشيد در روز، رصد سيارات مريخ و زهره و ماهوارههاي درخشان كه در شب از فراز تهران عبور ميكنند از بخشهاي هيجانانگيز اين برنامه خواهد بود.
كارگاه ساخت موشكهاي مدل، برپايي غرفه معرفي ماهواره KEO و نيز نگارش نامه به طرح مربوط، نمايش فيلم و اسلايد، نمايشگاه عكسهاي فضايي، ماكت فضاپيماها و ماهوارهها و نمايش مستندهاي علمي مربوط به فضا از ديگر برنامههاي اين روز به شمار ميآيند.
در اين برنامه كه با هدف ارتقا ميزان شناخت كودكان و نوجوانان با فضاي لايتناهي و درك بيشتر شگفتيهاي عالم خلقت از طريق آموزشهاي علمي برگزار ميشود، همچنين رييس سازمان فضاي ايران و تني چند از مدرسين مركز رصد و نجوم سخنراني كرده و به پرسشهاي علاقهمندان مسايل فضايي پاسخ ميدهد.
رصدخانه كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان در خيابان شهيد سرلشكر فلاحي، پارك زعفرانيه قرار دارد و شركت در اين برنامه براي عموم آزاد و رايگان است.
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