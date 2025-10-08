  1. استانها
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۴۰

سرهنگ بدیعیان:نائین چراغ قرمز ندارد

نائین - فرماندهی انتظامی شهرستان نایین گفت: نایین با وجود اینکه یک چراغ قرمز در آن وجود ندارد یکی از امن‌ترین شهرستان‌های استان اصفهان است.

سرهنگ احسان بدیعیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ماموریت و حرکت دشمنان به صورت محله به محله شده است، اظهار کرد: پلیس همواره با رصد و گشت‌های مستمر به دنبال خنثی سازی توطئه دشمنان نظام اسلامی در جنگ ترکیبی، جنگ نرم و فعالیت‌های اطلاعاتی است و در این مسیر در بسیاری از جرائم در شهرستان نایین بواسطه همکاری و فعالیت‌های فرهنگی امام جمعه، آموزش و پرورش، رسانه‌ها و... شاهد کاهش تاثیر دشمن بودیم

وی افزود: در هفته فراجا در شهرستان نایین ۴۰ برنامه نظیر دیدار با خانواده شهدای فراجا، عطر افشانی و گلباران قبور شهدای شهرستان، برپایی کلاس و نمایشگاه‌های متعدد در حوزه آسیب‌های اجتماعی در مدارس برنامه‌ریزی و اجرا شده است.

فرماندهی انتظامی شهرستان نایین با اشاره به کسب رتبه‌های برتر استان اصفهان توسط فراجای نایین در سال جاری گفت: شهرستان نایین در استان اصفهان رتبه اول در کشف و مقابله با قاچاق کالا و ارز به آمار بیش از ۵۵ درصد را کسب کرده است و همچنین در آمار کشفیات مواد مخدر نیز رتبه اول استان اصفهان را دارد.

بدیعیان ادامه داد: در شهرستان نایین نسبت به سال گذشته با کاهش ۱۰ درصدی سرقت در وقوع، افزایش ۸ درصدی کشف سرقت، رشد ۱۴ درصدی در دستگیری سارقین که اغلب غیر بومی هستند و کاهش ۲۱ درصدی تصادفات درون و برون شهری رو به رو بودیم و در خصوص کشفیات سوخت قاچاق که از تاکیدات دولت و نیروی انتظامی است نیز به رشد چشمگیر ۹۴ درصدی رسیده‌ایم

وی افزود: در سال جاری بیش از ۶۶۰۰ خدمات تلفنی در سامانه ۱۹۷ انجام شده است که ۸۷ درصد در موضوع ماموریتی واحدهای گشتی و ۱۳ درصد در خصوص کارهای اطلاعاتی در ایام جنگ ۱۲ روزه بوده است.

فرمانده انتظامی شهرستان نایین با بیان اینکه رسانه‌ها با اطلاع‌رسانی به موقع می‌توانند از وقوع یک حادثه و مشکل جلوگیری کنند، تاکید کرد: رسانه‌ها در تأمین امنیت جامعه نقش مهمی ایفا می‌کنند چه بسا انتشار اخبار به ویژه اخبار کذب و اخباری که موجب تشویش اذهان عمومی است، علاوه بر اینکه جرم تلقی می‌شود باعث بروز ناهنجاری و مشکلات متعدد در جامعه خواهد شد و مدیریت صحیح اخبار و صحت‌سنجی پیش از انتشار باعث همکاری و همیاری پلیس در تامین امنیت می‌شود.

بدیعیان خاطرنشان کرد: شهرستان نایین با وجود اینکه یک چراغ قرمز در آن وجود ندارد، یکی از امن‌ترین شهرستان‌های استان اصفهان است.

    • سعادت IR ۱۴:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
      0 0
      پاسخ
      خوش به حالشون که ترافیک ندارند
    • محمودی IR ۱۴:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
      0 0
      پاسخ
      کاش اصفهان هم اینجوری بود

