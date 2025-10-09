به گزارش خبرگزاری مهر، حمید شایان مهر ظهر پنجشنبه در جلسه بررسی عملکرد صدور سند به تفکیک شهرستان در واحدهای ثبتی با اشاره به این که صدور سند مالکیت خانه‌های روستایی و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر یکی از اولویت‌های اصلی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است گفت: تا به حال برای ۲ هزار و ۱۶۰ روستای آذربایجان غربی، ۲۰۳ هزار سند مالکیت خانه‌های روستایی معادل ۹۱ درصد صادر شده و ۹ درصد باقی مانده نیز در آینده‌ای نزدیک صادر خواهد شد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک آذربایجان غربی با بیان این که این قانون شامل شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر هم می‌شود افزود: صد در صد شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر استان منجر به صدور سند مالکیت شده است.

وی با تاکید بر این که باید همه مالکان نسبت به تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای خود به تک برگ شمیمی سبز رنگ اقدام کنند خاطرنشان کرد: بر اساس قانون جامع حدنگار فرجه قانونی در سال ۱۳۹۸ تموم شده و اگر مالکان معامله‌ای چه به صورت قطعی و چه به صورت رهنی برای اسناد مالکیت دفترچه‌ای خود داشته باشند باید سند مالکیت تک برگ شمیمی و به رنگ سبز رنگ را اخذ کنند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی نیز در این جلسه گفت: طبق برنامه و پیش‌بینی امسال، هفت هزار جلد سند برای املاک روستایی و شهرهای زیر ٢٥ هزار نفر با همکاری اداره کل ثبت اسناد به متقاضیان اعطا خواهد شد.

علیرضا مقدم اظهار کرد: در ۶ ماهه نخست امسال بیش از ۵ هزار و ۵۰۰ پرونده معادل ٧٩ درصد به ثبت اسناد ارسال شده تا مورد داوری و بررسی هیات سند قرار گیرد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی ادامه داد: تا به حال برای بیش از چهار هزار پرونده، رای صادر و حدود سه هزار و ٧٠٠ جلد سند معادل ۵۳ درصد نیز صادر شده است.