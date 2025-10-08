کریمی: فضای امن خانواده بستری برای پرورش فرزندان خلاق و متعادل است

اولیا کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت امنیت روانی در خانواده اظهار داشت: ایجاد فضایی امن و آرام در خانواده اصلیترین عامل در شکلگیری شخصیت متعادل، افزایش اعتماد به نفس و پرورش نسلی خلاق و مقاوم در برابر مشکلات زندگی است.
وی افزود: کودکانی که در محیطی سرشار از محبت و حمایت بزرگ میشوند، با احساس ارزشمندی و انگیزه بالا رشد میکنند و قادرند با چالشهای زندگی بهخوبی مقابله کنند. این فضا همچنین موجب تقویت مهارتهای ارتباطی و ایجاد روابط اجتماعی موثر در آنها میشود.
کریمی ادامه داد: امنیت روانی خانواده به کودکان کمک میکند تا هیجانات خود را بهدرستی مدیریت کنند، از اضطراب و پرخاشگری دوری کنند و مهارتهای همدلی و بیان صحیح احساسات را بیاموزند.
این کارشناس مذهبی افزود: وجود محیطی آرام و حمایتگر بستری مناسب برای رشد خلاقیت و افزایش استقلال فردی کودکان فراهم میکند، در حالی که فقدان امنیت روانی ممکن است منجر به بروز مشکلات روانی نظیر افسردگی و اضطراب شود.
وی در پایان تصریح کرد: ایجاد امنیت روانی در خانواده نهتنها سلامت روحی فرزندان را تضمین میکند بلکه نقش مهمی در تربیت آنان دارد.
نظر شما