پویا نوروزیان، عضو تیم ملی تفنگ ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت تمرینات ملیپوشان برای حضور در رقابتهای قهرمانی جهان مصر اظهار کرد: حدود دو هفته است که با مربی جدید تمرین میکنیم. در روزهای ۱۳ و ۱۴ مهر دو مسابقه رکوردگیری برگزار شد و قرار است بر اساس نتایج این رقابتها کادر فنی ترکیب نهایی تیم ملی برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان مصر را اعلام کند. سطح مسابقات بالا بود و ورزشکاران خوبی شرکت داشتند؛ رکوردهای ثبتشده نیز در مجموع رضایتبخش بود.
وی افزود: ترکیب تیم ملی بانوان برای حضور در مصر مشخص شده اما در مورد تیم مردان هنوز اطلاع دقیقی ندارم. امیدوارم خودم هم جزو نفرات اعزامی به این رقابتها باشم تا بتوانم عملکرد خوبی برای تیم ملی رقم بزنم.
نوروزیان در ادامه درباره همکاری با مربی جدید گفت: زائر رضایی مربی خوبی است و پیشتر نیز تجربه همکاری با او را داشتهایم. او در سالهای اخیر در کنار مربی مجارستانی تیم ملی آموزش دیده و همکاری نزدیکی با او داشته است. همچنین مدتی سرمربی تیم ملی بنگلادش بوده و تجربه ارزشمندی دارد. بهنظر من حضور او میتواند اتفاق مثبتی برای تیم ملی تفنگ ایران در مسیر مسابقات پیشرو باشد.
این ملیپوش درباره انتقادهایی که نسبت به تغییرات کادر فنی مطرح میشود نیز توضیح داد: بهنظر من این تغییرات غیرعادی نیست. پس از پایان بازیهای المپیک فدراسیون تصمیم گرفت ترکیب کادر فنی را تغییر دهد که تصمیمی طبیعی است و در بسیاری از کشورها هم پس از المپیک چنین رویکردی وجود دارد. آن زمان حسین باقری بهعنوان سرمربی تیم ملی انتخاب شد و حدود یک سال با او تمرین کردیم. در دو رویداد اخیر یعنی قهرمانی آسیا در قزاقستان و جام جهانی چین هم او هدایت تیم را بر عهده داشت. اکنون کمیته فنی به این نتیجه رسیده که تیم به تغییر نیاز دارد و من معتقدم این زمان بهترین موقعیت برای این تصمیم بود.
او ادامه داد: سال آینده بازیهای آسیایی ناگویا و رقابت برای کسب سهمیه المپیک را در پیش داریم. قطعاً ایجاد تغییرات در آن مقطع دشوارتر بود اما حالا زمان کافی وجود دارد تا ملیپوشان با مربی جدید به هماهنگی لازم برسند. در مجموع این تصمیم میتواند به سود تیم ملی باشد.
نوروزیان درباره ارزیابی خود از عملکرد اخیر تیم ملی گفت: به نظر من نتایج تیم در دو مسابقه گذشته چندان بد نبود. البته هر کسی میتواند از زاویه خودش تحلیل داشته باشد ولی رکوردها موجود است و میتوان براساس آنها قضاوت کرد. گذشتهها گذشته و اکنون باید روی آینده تمرکز کنیم. مسابقات قهرمانی جهان مصر برای ما اهمیت زیادی دارد و همه تمرکزمان روی این رقابتهاست. امیدوارم اگر در ترکیب اعزامی قرار گرفتم بتوانم بهترین نتیجه را برای کشورم به دست بیاورم.
ملیپوش تیم تفنگ در ادامه درباره شرایط اعزام تیم به مصر گفت: فکر نمیکنم برای دریافت ویزا مشکلی داشته باشیم. البته من درگیر جزئیات اداری نیستم اما با توجه به اینکه پیشتر هم در مسابقات قهرمانی جهان مصر شرکت کردهایم بعید میدانم در روند صدور روادید مسئله خاصی پیش بیاید.
او در پایان درباره ترکیب تیم ملی و حضور ورزشکاران جوان خاطرنشان کرد: تیراندازی یک رشته رکوردمحور است. در این رشته جایگاه بازیکنان ثابت نیست و ملاک اصلی عملکرد و رکورد است. اگر اسامی تکراری در ترکیب تیمها دیده میشود به دلیل رکورد بالای آنهاست. در اردوهای فعلی ورزشکاران جوان در کنار بزرگسالان تمرین میکنند و هر زمان رکورد موردنظر را کسب کنند شانس حضور در اعزامها را خواهند داشت. در تیراندازی سن اهمیتی ندارد این رکورد است که حرف اول را میزند.
