نکونام: بازگشت مربیان ایرانی باتجربه ضروری است/ از رقبا عقب هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی تیراندازی ایران پس از المپیک پاریس با افت محسوسی در عملکرد روبه‌رو است؛ وضعیتی که باعث شده بسیاری از رسانه‌ها و کارشناسان انتقادهای تندی نسبت به نتایج این رشته مطرح کنند. عملکرد نامطلوب ورزشکاران در رقابت‌های اخیر (قهرمانی آسیا_جام جهانی) موجب شده تا بحث تغییر و تحول در ترکیب تیم ملی بیش از پیش جدی شود. برخی کارشناسان معتقدند که زمان آن رسیده که اسامی تکراری و قدیمی جای خود را به ورزشکاران جوان و باانگیزه بدهند تا انرژی تازه و انگیزه جدیدی به تیم تزریق شود. در کنار این بحث موضوع حضور مربی خارجی هم بارها مطرح شده است. بسیاری اعتقاد دارند که استفاده از دانش روز مربیان بین‌المللی می‌تواند سطح فنی تیم را ارتقا دهد و ورزشکاران را برای میادین مهم آماده‌تر کند.

آخرین حضور تیم ملی تیراندازی ایران در جام جهانی چین نتایج قابل توجهی به همراه نداشت و این ناکامی بار دیگر کمبودهای تیم را آشکار کرد. ضعف در تجهیزات، محدودیت‌های تمرینی، نبود فرصت‌های کافی برای تمرین با فشنگ و امکانات استاندارد و از همه این موارد مهمتر دانش کم مربی داخلی از جمله عواملی بودند که کارشناسان به آن اشاره داشتند. در نهایت فدراسیون تیراندازی تصمیم گرفت تا برای بازگرداندن تیم به مسیر موفقیت کادر فنی را تغییر دهد و گزینه‌ای جدید برای هدایت تیم انتخاب کند.

محمد زائررضایی به عنوان سرمربی جدید تیم ملی تفنگ معرفی شد؛ مربی‌ای که پیش از این هدایت تیم ملی بنگلادش را برعهده داشته و تجربه حضور در میادین بین‌المللی را دارد. زائررضایی در اولین آزمون جدی خود باید تیم ملی را در مسابقات قهرمانی جهان مصر هدایت کند رقابتی که فرصت محک واقعی برای او و ورزشکاران فراهم می‌کند و می‌تواند مسیر تیم را برای بازی‌های آسیایی و المپیک آتی روشن کند.

امیرمحمد نکونام عضو تیم ملی تیراندازی ایران در گفتکو با خبرنگار مهر، درباره آماده‌سازی خود برای حضور در رقابت‌های جهانی مصر اظهار کرد: با وجود زمان کم تا آغاز مسابقات از لحاظ روحی و جسمی آمادگی خوبی دارم. چند رویداد اخیر برایم تجربه ارزشمندی بود و عملکرد قابل قبولی ارائه دادم. البته سطح مسابقات قهرمانی جهان به‌مراتب بالاتر است ولی امیدوارم بتوانم در فرصت محدود باقی‌مانده کیفیت کارم را ارتقا دهم و آماده‌تر به میدان بروم.

وی درباره انتقادهایی که پس از المپیک پاریس و مسابقات اخیر متوجه تیم ملی شد توضیح داد: طبیعی است که بعد از المپیک ورزشکاران دوره‌ای برای بدنسازی را پشت سر می‌گذارند که گاهی افت عملکرد به‌دنبال دارد. علاوه بر آن رشته تفنگ کاملاً تجهیزات‌محور است و ما در این زمینه از رقبا عقب هستیم. کمبود فشنگ برای تمرین، سلاح‌های قدیمی و لباس‌های گران‌قیمت از مشکلات اساسی ماست. زمانی که فعالیت در این رشته را شروع کردم لباس تیراندازی سه میلیون تومان بود و اکنون حدود دویست میلیون قیمت دارد. در حالی که در بسیاری از کشورها هر ۶ ماه یک‌بار لباس تعویض می‌شود. با این شرایط طبیعی است که کار برای ما سخت شود اما با وجود همه این محدودیت‌ها توانستم در مسابقات جام جهانی چین به فینال برسم و امیدوارم مسئولان نگاه حمایتی بیشتری داشته باشند.

ملی‌پوش کشورمان درباره اهداف خود برای بازی‌های آسیایی ناگویا اظهار داشت: هر ورزشکاری باید تمرکز خود را روی عملکرد شخصی بگذارد. نمی‌توانم درباره کل تیم قول مدال بدهم اما تمام تلاشم را می‌کنم که نتیجه بهتری نسبت به دوره قبل بگیرم. پیش‌بینی رنگ مدال از حالا ممکن نیست ولی شانس خوبی دارم و از هیچ تلاشی دریغ نخواهم کرد.

نکونام در خصوص نیازهای اساسی تیم در مسیر رقابت‌های پیش رو گفت: بزرگ‌ترین مشکل ما کمبود تجهیزات و مهمات است. تنها راهکار برگزاری اردوهای خارجی و تأمین فشنگ کافی است. اگر این موارد برطرف شود می‌توانیم با آمادگی بیشتری در میادین بین‌المللی حاضر شویم.

وی درباره تفاهم‌نامه‌های اخیر فدراسیون تیراندازی با قزاقستان و عمان برای برگزاری اردوهای مشترک افزود: قزاقستان شرایط تمرینی بسیار خوبی دارد؛ از سالن‌های استاندارد گرفته تا دسترسی به فشنگ کافی و آب‌وهوای مناسب؛ درباره عمان تجربه‌ای نداشته‌ایم اما قزاقستان می‌تواند مقصد مناسبی برای اردوهای مشترک باشد.

این تیرانداز ملی‌پوش درباره لزوم استفاده از مربی خارجی خاطرنشان کرد: در کشورهای صاحب‌نام تیراندازی هر مربی معمولاً با یک یا دو ورزشکار کار می‌کند. اما در ایران یک مربی باید با تعداد زیادی ورزشکار فعالیت کند که کار را دشوار می‌کند. حضور مربی خارجی می‌تواند مفید باشد ولی مهم‌تر از آن بازگشت مربیان ایرانی باتجربه است که در خارج از کشور فعالیت دارند. اگر بتوانیم از دانش آن‌ها بهره‌مند شویم و در کنارشان یک یا دو مربی خارجی هم حضور داشته باشند شرایط ایده‌آل‌تری خواهیم داشت.

نکونام در پایان تأکید کرد: امیدوارم با حمایت جدی‌تر به‌ویژه در زمینه تجهیزات و برنامه‌ریزی تیم ملی تیراندازی بتواند در رقابتهای قهرمانی جهان مصر، بازی‌های آسیایی و المپیک نتایج درخشان‌تری کسب کند. من نیز تمام توان خود را به کار می‌گیرم تا نماینده شایسته‌ای برای کشورم باشم.