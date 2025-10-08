فیلمبرداری «شاخ» به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلمبرداری فیلم سینمایی «شاخ» به کارگردانی کاظم راست‌گفتار و تهیه کنندگی آذر معماریان و امید معلم به پایان رسید.

پژمان جمشیدی، مهدی هاشمی، ژاله صامتی، جواد پولادی، عزیز مهری، بهاره رهنما، ابوالفضل عرب، کیانوش گرامی، قاسم زارع، علیرضا ناصحی، تاسیا پستر تسووا و با معرفی میثم مرادی بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

«شاخ» اولین تجربه تهیه‌کنندگی امید معلم در سینما است.

این فیلم سینمایی هفتمین اثر راست گفتار بعد از فیلم‌هایی همچون «عروس خوش قدم»، «چک» و «نقاب» است.

«شاخ» فیلمی در ژانر کمدی‌ است که داستان یک خانواده فرهنگی را روایت می‌کند که به طرز عجیبی درگیر فضای مجازی می شوند!

عوامل این فیلم سینمایی عبارتند از: نویسنده: شیما بیگی، مشاور تهیه‌کننده: بهرام بهرامیان، مدیر تولید: دانیال کاشانچی، مدیر تدارکات: حسین امینی، طراح صحنه: نیلوفر راست گفتار، مدیر صحنه : امیر حسین بابائیان، طراح لباس: غزل آلوسی، طراح گریم: امید گلزاده، مدیر فیلم برداری: امیر کریمی، صدابردار: مرتضی اصلان زاده، فیلم بردار پشت صحنه: ساجده قربانی، دستیار اول کارگردان: افشین آقایی، برنامه ریز: حبیب قلی زاده، منشی صحنه: داریوش اسقایی، مدیر روابط عمومی: آیدا اورنگ، سرمایه گذاران: حامی جهانی، سجاد کرمی، احمد کلاته و احسان رمضانی، مجری طرح و جانشین تهیه‌کننده: حامی جهانی.

عکس از حانیه زاهد است.