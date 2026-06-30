به گزارش خبرگزاری مهر، اولین پوستر فیلم کمدی «خواب نما» به نویسندگی و کارگردانی رضا مقصودی در حالی با طراحی وحید عبدالحسینی رونمایی شد، که اکران این کمدی از ۱۹ تیر در سینماهای سراسر کشور آغاز خواهد شد.

در خلاصه داستان «خواب نما» آمده است: «برای بالا کشیدن ثروت بابابزرگ، باید رفت توی جلد مادر بزرگ ... اما وقتی مادربزرگ خوشگل از آب دربیاد پدربزرگ فیلش یاد هندوستان می‌کنه!»

جواد رضویان، بیژن بنفشه خواه، بهاره کیان افشار و با هنرمندی نعیمه نظام‌دوست، کمند امیرسلیمانی، حامد وکیلی، یوسف صیادی، قادر اکبری، مهتاب حسینی، اکرم نجفی در این کمدی پرماجرا به ایفای نقش پرداخته اند.

فیلمیران پخش فیلم سینمایی «خواب نما» را برعهده دارد.

سایر عوامل این فیلم سینمایی عبارتند از نویسنده و کارگردان: رضا مقصودی، تهیه کننده: بهمن کامیار، تهیه کننده اجرایی و مجری طرح: سجاد رحیمی، سرمایه گذاران: مهدی حسینی، قادر اکبری، مدیر فیلمبرداری: مسعود امینی تیرانی، تدوین: حسن ایوبی، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: فرامرز وجدان دوست، منشی صحنه: مهدیه درگاهی نژاد، مدیر صدابرداری: امیر حاتمی، طراحی و ترکیب صدا: امیرحسین صادقی، موسیقی: نیما اورکی، مدیر تولید: محمد ابراهیمی، مدیر تدارکات: سعید سجودی، مدیر مالی: آرزو رحیم آبادی، طراح جلوه های ویژه میدانی: ایمان کرمیان، جلوه های ویژه بصری: علی جبلی، طراح لباس: رعنا امینی، طراح گریم: محمود دهقانی، طراحان صحنه: سیامک احصایی، مهدی قوچانی، مدیر روابط عمومی و تبلیغات: بابک جوادی، طراح بدلکاری: امیر بدری، عکاس: رز ارغوان.