حضور ۱۸۰ ورزشکار در مسابقات ورزش های زورخانه ای در ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مهرعلیزاده ظهر چچهارشنبه در گفتگو با خبرنگارن در خصوص جزییات هفتمین دوره رقابت‌های ورزش‌های زورخانه ای و کشتی پهلوانی قهرمانی آسیا در ارومیه افزود: در این دوره از مسابقات ۱۸۰ ورزشکار و مدیر ورزشی حضور دارند.

وی ادامه داد: هفتمین دوره این رقابت‌ها در مهرماه سال جاری به میزبانی شهر ارومیه در استان آذربایجان غربی برگزار می‌شود و در این دوره، ۱۸۰ ورزشکار و مدیر ورزشی از ۴۰ کشور حضور دارند که ۱۷ کشور در قالب تیم‌های ملی در بخش‌های مختلف با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

مهرعلیزاده با بیان اینکه این رقابت‌ها فرصتی برای معرفی فرهنگ پهلوانی و ترویج ارزش‌های معنوی، اخلاقی و جوانمردی در میان ملت‌های آسیایی به شمار می‌رود، ادامه داد: با توجه به تلاش دشمنان برای ناامن جلوه دادن کشور برگزاری این مسابقات با این تعداد کشور نشان دهنده امنیت در کشور است.

رییس فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی اضافه کرد: در این رقابت ها علاوه بر برگزاری مسابقات در پنج رشته زورخانه‌ای و پنج وزن کشتی پهلوانی، مجمع عمومی فدراسیون بین‌المللی نیز هم‌زمان در ارومیه برگزار می‌شود.

محمدرضا باران‌چشمه، رئیس فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی ایران نیز در این نشست با اشاره به پوشش رسانه‌ای مطلوب مسابقات گفت: پخش مستقیم چند مرحله‌ای از شبکه‌های ملی، برنامه‌ریزی شده و انتظار می‌رود ظرفیت رسانه‌ای استان نیز برای معرفی این رویداد به کار گرفته شود.

وی افزود: تیم ملی ایران در این دوره با رقبای قدرتمندی روبه‌روست که هرچند کار را دشوار می‌کند اما باعث افزایش هیجان و کیفیت رقابت‌ها خواهد شد.

رئیس فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی کشور از میزبانی مطلوب و رضایت کامل تیم‌های حاضر از شرایط برگزاری مسابقات در ارومیه خبر داد.

همچنین هفتمین دوره مسابقات آسیایی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی با حضور ۱۷ کشور قاره آسیا روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری به میزبانی سالن غدیر ارومیه برگزار خواهد شد که حضور این تعداد کشور در ادوار قبلی بی‌سابقه بوده و شهر ارومیه امسال چنین رخداد بزرگی را میزبانی خواهد کرد.