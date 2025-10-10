  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۰۴

وزیر ورزش وجوانان از زیرساخت های ورزشی مهاباد بازدید کرد

وزیر ورزش وجوانان از زیرساخت های ورزشی مهاباد بازدید کرد

ارومیه - وزیر ورزش و جوانان ظهر امروز جمعه در سفر به شهرستان مهاباد از از ورزشگاه آزادی، از روند اردوی تیم ملی قایقرانی و زیرساخت های ورزشی این شهرستان بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیامالی ظهر جمعه در سفر به شهرستان مهاباد، از ورزشگاه هشت‌هزار نفری آزادی بازدید کرد و از نزدیک در جریان وضعیت زیرساخت‌های ورزشی این مجموعه قرار گرفت.

در این بازدید، وزیر ورزش با جمعی از ورزشکاران، مربیان و مسئولان هیئت‌های ورزشی مهاباد دیدار و گفت‌وگو کرد و پای صحبت‌ها و دغدغه‌های آنان نشست.

دنیامالی همچنین از بخش‌های مختلف ورزشگاه، به‌ویژه خوابگاه ورزشکاران بازدید کرد؛ بخشی از این مجموعه که به گفته مسئولان محلی، نیاز فوری به تامین اعتبار برای احداث، تجهیز و بهره‌برداری دارد.

وزیر ورزش وجوانان از زیرساخت های ورزشی مهاباد بازدید کرد

بازدید وزیر ورزش و جوانان از اردوی تیم ملی قایقرانی در مهاباد

وزیر ورزش و جوانان، در ادامه سفر خود به مهاباد، امروز از روند اردوی تیم ملی روئینگ در دریاچه سد مهاباد بازدید کرد و با ملی‌پوشان این رشته دیدار و گفت‌وگو کرد.

دنیامالی در این بازدید ضمن بررسی شرایط تمرینات و امکانات تیم ملی قایقرانی، بر حمایت و تامین زیرساخت‌های لازم برای آماده‌سازی بهتر ورزشکاران تاکید کرد.

دریاچه سد مهاباد برای تمرینات قایقرانی بسیار ایده آل بوده و شرایط آب و هوایی، سالن ورزشی مناسب و دیگر شرایط اقامتی و تمرینی موجب شده این شهرستان به عنوان میزبان اردوهای متعدد از سوی فدراسیون روئینگ انتخاب شود.

وزیر ورزش وجوانان از زیرساخت های ورزشی مهاباد بازدید کرد

دستور وزیر برای ساخت پیست تارتان ورزشگاه آزادی شهرستان مهاباد

وزیر ورزش و جوانان در بازدید خود از ورزشگاه آزادی شهرستان مهاباد، دستور ساخت پیست تارتان این ورزشگاه را صادر کرد تا این مجموعه ورزشی علاوه بر فوتبال، میزبان ورزش‌های دوومیدانی نیز باشد.

احمد دنیامالی همچنین دستور پیگیری‌های لازم را برای احداث ساختمان اداری در ضلع شرقی استادیوم آزادی را داد.

ضلع غربی استادیوم آزادی در ابتدا ظرفیت ۳ هزار تماشاگر را داشت، اما تعداد صندلی‌های آن در دو فاز عملیاتی به ۵ هزار عدد رسید. همچنین در ضلع شرقی نیز ۲۵۰۰ صندلی تعبیه شده است. این ورزشگاه در حال حاضر گنجایش ۷۵۰۰ را دارد.

استادیوم شهرستان مهاباد در اختیار هیئت فوتبال است و دارای زمین چمن مصنوعی است. با ساخت پیست تارتان، این مجموعه مورد استفاده دومیدانی‌کاران هم قرار خواهد گرفت.

وزیر ورزش وجوانان از زیرساخت های ورزشی مهاباد بازدید کرد

دیدار وزیر ورزش و جوانان با خانواده شهید خلبان حیدری در سفر به مهاباد

وزیر ورزش و جوانان ظهر جمعه در ادامه سفر به شهرستان مهاباد با خانواده شهید خلبان خالد حیدری نخستین شهید خلبان دوران دفاع مقدس، حضور یافت و با خانواده این شهید بزرگوار دیدار کرد.

در پی دیدار احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، با خانواده شهید خلبان خالد حیدری، وزیر ورزش با استقبال از درخواست خانواده این شهید والامقام، دستور داد تا یک سالن ورزشی در شهرستان مهاباد به نام شهید خالد حیدری احداث یا تجهیز و نامگذاری شود.

دنیامالی در این دیدار با اشاره به رشادت‌های شهید حیدری و دیگر شهدای دفاع مقدس گفت: امروز نظام جمهوری اسلامی ایران به برکت ایستادگی و جان‌فشانی شهدا و وحدت و یکپارچگی ملی، در عرصه‌های مختلف حرف برای گفتن دارد.

دنیامالی که به منظور شرکت در آیین افتتاحیه مسابقات زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی قهرمانی آسیا، از روز گذشته وارد استان آذربایجان غربی شده بود، امروز نیز با هدف بازدید از زیرساخت‌های ورزشی و دیدار با ورزشکاران به مهاباد سفر کرد.

کد خبر 6617820

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • یاور شهسوار IR ۲۲:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۸
      0 0
      پاسخ
      همه‌شون از طرح و زیرساخت ها بازدید میکنن ولی برای افتتاحیه کم میارن
    • محمد IR ۲۳:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۸
      0 0
      پاسخ
      ضمن عرض تشکر، از جناب اقای وزیر ورزش تقاضامندم درباره استادیوم ورزشی شهید باکری که بزرگترین استادیوم ارومیه هست اعلام لطف نمایند که باشگاه و اموزشگاه رشته والیبال اقایان و بانوان تاسیس شود همچنین به علت اینکه در این ورزشگاه مسابقات سطح کشوری مانند فوتبال برگژار میشود به نظرم بهتر است از پل مدرس تا سه راهی ایثار وانت بارها و مغازه های صنعتی مانند مکانیک و صافکار و ... که هم ظاهر خیابان را خوشایند نمیکنند هم باعث افزایش ترافیک سنگین در روزهای برقراری مسابقات میشوند به جاهای دیگر منتقل شوند.

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها