ارومیه میزبان مسابقات آسیایی ورزش های زورخانه ای

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی ظهر یکشنبه در جلسه شورای ورزش آذربایجان غربی اظهار کرد: این رویداد بین‌المللی فرصت ارزشمندی برای معرفی توانمندی‌های ورزشی و ظرفیت‌های میزبانی استان است و باید تمام دستگاه‌ها برای آماده‌سازی زیرساخت‌ها، فضاسازی شهری و حمایت همه‌جانبه از تیم‌های اجرایی همکاری کنند.

استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به ضرورت توجه ویژه به ورزش به‌عنوان یکی از محورهای توسعه استان، گفت: اجرای طرح‌های ضربتی ورزشی به مطالبه جدی مردم تبدیل شده است.

رحمانی با بیان اینکه استادیوم شهید باکری ارومیه یکی از نمونه‌های موفق طرح‌های ضربتی بود که در مدت ۴۶ روز تکمیل و آماده بهره‌برداری شد، افزود: این طرح در حالی به سرانجام رسید که هنوز اعتبارات ملی آن تخصیص نیافته بود و تنها با استفاده از ظرفیت‌های استانی و همکاری نهادهای مسئول محقق شد.

استاندار آذربایجان‌غربی افزود: توسعه ورزش و ایجاد بستر برای شکوفایی استعدادهای ورزشی، بخشی جدایی‌ناپذیر از برنامه جامع توسعه استان است و همزمان با سرمایه‌گذاری در سایر حوزه‌ها، در این بخش نیز اهتمام ویژه‌ای وجود دارد.