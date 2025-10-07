به گزارش خبرنگار مهر، محسن مهرعلیزاده سه شنبه شب در دیدار با استاندار آذربایجان غربی، افزود: آذربایجانغربی و ارومیه فردا ۱۶ مهر میزبان نمایندگان ۳۸ کشور در مجمع عمومی فدراسیون بینالمللی ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی با حضور محسن مهرعلیزاده رئیس جهانی این رشته و اعضای هیئت رئیسه خواهد بود.
وی ادامه داد: این اجلاسیه در سالن جلسات اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار خواهد شد و ارومیه و آذربایجانغربی برای دومین بار بعد از مجمع آسیایی کنفدراسیون کبدی، میزبان اجلاسیههایی در سطح بینالمللی شده است.
مهرعلیزاده افزود: همچنین هفتمین دوره مسابقات آسیایی ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی با حضور ۱۷ کشور قاره آسیا روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری به میزبانی سالن غدیر ارومیه برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه زیبایی ارومیه از قدیم در کشور زبانزد بوده، اضافه کرد: از اینکه این میزبانی پذیرفته شده قدردانی کرده و بر این باور هستیم که یکی از بهترین دورههای این مسابقات در این شهر برگزار خواهد شد.
رییس فدراسیون بین المللی ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی ادامه داد: در حال حاضر ۸۵ کشور در دنیا و ۲۴ کشور در آسیا در این رشته فعالیت دارند و گسترش خوبی را در این رشته ورزشی طی دهه اخیر شاهد بودهایم.
ظرفیت مرزی آذربایجان غربی برای توسعه ورزش استان مورد توجه قرار گیرد
استاندار آذربایجانغربی هم در این دیدار با اشاره به اینکه برگزاری این مسابقات در شرایط کنونی کشور، اقدامی بسیار ارزشمند و در خور توجه بیشتر است، گفت: حضور نمایندگانی از ۳۹ کشور در قالب مسابقات ورزشهای زورخانهای، کشتی پهلوانی و همچنین اجلاس مجمع عمومی فدراسیون جهانی، نشان میدهد که اقدامات خوبی در استان صورت گرفته است.
رضا رحمانی افزود: ما در صدد هستیم که نگاه به آذربایجانغربی و ارومیه به عنوان استانی دور از مرکز را تغییر داده و زمینه نگاه بهتر در راستای ظرفیتهای این استان را فراهم کنیم.
وی خاطرنشان کرد: آذربایجانغربی نزدیک به هزار کیلومتر مرز دارد که باید این ظرفیت را در کنار امنیت مثال زدنی و وجود پتانسیل تجارت با کشورهای مختلف به خوبی به مردم کشورمان و دنیا بشناسانیم.
وی ادامه داد: برای رسیدن به این هدف، برگزاری جشنوارهها و مسابقات مختلف در دستور کار قرار گرفته که در کنار همایش فرصتهای سرمایهگذاری و حضور سرمایهگذاران برای توسعه استان میتواند بسیار کارساز باشد.
استاندار آذربایجان غربی بر نشان دادن ظرفیت های استان و پوشش مناسب مسابقات توسط رسانه ها تاکید کرد و گفت: باید زمینه سازی برای حضور رسانه ای قدرتمند انجام شود.
